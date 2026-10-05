France - Belgique : "Je m'inspire de..." Zidane rêve de suivre un exemple français, heure et chaîne TV
Au Stade de France, ce lundi à 20h45, l'affiche de Ligue des nations France - Belgique sera l'occasion pour les Bleus de renouer avec la victoire quelques jours après la contre-performance face à l'Italie (1-1).
17:31 - Des absents de part et d'autre
Pour ce France - Belgique, plusieurs Bleus manqueront à l'appel. Kylian Mbappé, sorti blessé en Turquie, et Dayot Upamecano, expulsé face à l'Italie, sont forfaits. Côté belge, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans sont suspendus.
16:25 - "Il y aura des changements c'est sûr", Zidane annonce la couleur
En conférence de presse avant France - Belgique, Zinédine Zidane n'a pas caché qu'il allait procéder à un turnover : "Il y aura des changements, ça c'est sûr. C'est notre quatrième match, c'est bien de pouvoir utiliser tout le monde pour pouvoir être compétitif. On est tous concerné, je veux compter sur tous les joueurs".
Le sélectionneur en a aussi profité pour confier son attrait pour le jeu pratiqué par le PSG, équipe qui l'inspire : "Le PSG a beaucoup de principes de jeu que j’apprécie. C’est une équipe qui entreprend, qui va chercher l’adversaire. Elle veut courir avec le ballon et pas derrière. J'ai été numéro 10, et je n'aimais pas courir derrière le ballon".
15:32 - Zidane veut rester invaincu
A l'occasion de France - Belgique, dernier match de la trêve internationale, Zinédine Zidane a bien l'intention de conclure ce bloc en beauté sans aucune défaite (2 victoires face à la Turquie et la Belgique, 1 nul contre l'Italie).
14:38 - Sur quelle chaîne suivre France - Belgique ?
France - Belgique est à retrouver en direct et en clair sur TF1. Pour rappel, ce match de Ligue des nations se disputera au Stade de France ce lundi soir à 20h45
France - Belgique, match de la 4e journée de Ligue des nations, a été programmé ce lundi 04 octobre 2026. France - Belgique, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Stade de France, est à suivre sur TF1.