Lionel Messi : heure, chaîne TV du match Argentine - Bénin pour les adieux de la Pulga

Lionel Messi tire sa révérence avec l'Argentine dans un match très déséquilibré face au Bénin dans la nuit de mardi à mercredi.

Cette fois, c'est la fin. Lionel Messi va disputer son dernier match en carrière avec l'Argentine face au Bénin dans la nuit de mardi à mercredi en France. 85 000 personnes sont annoncées pour la dernière de Lionel Messi au stade Monumental de Buenos Aires. Maillot spécial porté par ses coéquipiers, anciens champions du monde 2022 présents, comme Angel Di Maria, artistes sur scène avant le coup d'envoi, cadeaux et vidéo d'hommage après le coup de sifflet final sont notamment au programme de cette grande soirée. Notons qu'il s'agit de la première confrontation entre l'Argentine et le Bénin, un choix tout de même étonnant pour cette dernière rencontre qui risque de tourner à la correction pour la sélection africaine.

Heure et chaîne TV du match Argentine - Bénin

Le coup d'envoi du match Argentine - Bénin sera donné au début de la nuit en France métropolitaine, 20h en Argentine, soit 1h du matin, heure de Paris. La rencontre sera diffusée en direct sur les antennes digitales de L'Equipe. La rencontre sera notamment commentée pour l'occasion par Omar Da Fonseca.