Algérie - Niger : heure et chaîne TV en France du match amical

Les Fennecs de l'Algérie affrontent le Niger en match amical ce mardi 6 octobre.

Pas de match de qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, mais bien un match amical pour les Algériens. Les Fennecs affrontent l'équipe du Niger ce mardi 6 octobre au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Après avoir battu la Zambie (3-1) et arraché un nul face au Burundi (2-2), les hommes d'Hemdani veulent parfaitement terminer leur trêve internationale.

Attention à l'horaire, la Fédération algérienne de football a en effet décidé d'avancer le coup d'envoi de cette rencontre. Initialement programmé à 20h30 en Algérie, le match Algérie - Niger commencera finalement à 18h, soit deux heures et demie plus tôt. Après avoir aligné ce qu'il jugeait être ses deux équipes types contre la Zambie et le Burundi, Brahim Hemdani devrait remanier sa composition face au Niger. Pas moins de cinq changements sont annoncés, touchant plusieurs secteurs du jeu. L'objectif est de donner du temps de jeu à des joueurs restés sur le banc lors des deux premières sorties.

Melvin Mastil, titulaire lors des deux premiers matchs, n'a pas convaincu selon le sélectionneur. Abdellatif Ramdane devrait donc être testé dans la cage pour cette rencontre face au Niger. Ce choix permettrait à Hemdani d'évaluer une alternative au poste de gardien. Trois défenseurs centraux du stage actuel n'ont pas encore joué la moindre minute, dont le mondialiste Zineddine Belaïd. Le joueur d'Al Taawoun FC pourrait être associé à Ahmed Touba dans l'axe pour permettre à Ramy Bensebaïni de souffler, ce dernier manquant de rythme avec le Borussia Dortmund. Un autre scénario verrait Touba ou Bensebaïni glisser sur le flanc gauche pour ménager Jaouen Hadjam. Adil Bourabaa devrait obtenir sa première sélection dans l'entre-jeu. Adem Zorgane ayant été libéré par le groupe et Himad Abdelli souffrant d'une blessure à la cheville, l'encadrement technique ne devrait prendre aucun risque avec ce dernier. Adil Aouchiche, lui, est annoncé titulaire d'entrée. Une incertitude demeure sur le poste d'Ilan Kebbal, qui pourrait évoluer en meneur de jeu à la place de Maza ou en ailier droit à la place de Bachir Belloumi. Le cas d'Amin Chiakha interroge également après deux prestations jugées ternes. Reste à savoir si le milieu offensif aura une nouvelle chance de se montrer face au Niger.

Heure et chaîne TV

La rencontre entre l'Algérie et le Niger n'est pas diffusée en France, elle sera à suivre à partir de 19h sur les antennes locales algériennes.