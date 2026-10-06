Robert Pirès : c'était le dernier Bleu de 98 à jouer, mais quand a-t-il vraiment arrêté sa carrière ?

Robert Pirès a fêté son jubilé ce mardi 6 octobre à Metz lors d'une soirée pleine d'émotions et en présence de nombreuses légendes du football mondial. Mais quand a-t-il vraiment joué son dernier match officiel ?

L'émotion comme les stars étaient au rendez-vous ce mardi 6 octobre à Metz pour honorer la légende locale et de l'équipe de France : Robert Pirès. Agé de 52 ans, l'ex ailier des Bleus, de Metz donc mais aussi de Marseille ou d'Arsenal aura eu une particularité : il était le dernier représentant de l'équipe de France titrée championne du monde en 1998 à prendre sa retraite ! C'était en 2016, quelques mois après une ultime pige à Goa en Inde fin 2015 pour boucler une riche carrière qui l'aura vu évoluer à Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal, Aston Villa et donc Goa... Sans compter l'équipe de France bien sûr avec qui il a remporté la Coupe du monde 1998, l'Euro 2000 et les Coupes des confédérations 2001 et 2003.

La raison de cet arrêt de carrière ? Il s'en expliquait alors au micro de BeIN Sports dont il était alors l'un des consultants. "A 42 ans, il faut savoir tourner la page et laisser la place aux jeunes". Pourquoi dès lors faire son jubilé dix ans plus tard ? Robert Pirès l'a avoué, il aurait aimé le faire plus tôt mais ses occupations médiatiques notamment ont longtemps repoussé l'événement ! L'un des héros de la finale de l'Euro 2000 (passeur décisif sur le but en or de David Trézéguet) a toutefois donné une autre explication quelques minutes avant le début de la soirée devant le public du stade Saint-Symphorien. " J'ai attendu, j'ai voulu profiter aussi de mes enfants pour qu'ils soient avec moi, un a 15 ans l'autre 18 ans, ils sont là. Mais j'ai toujours dit que je reviendrai là où tout a commencé pour moi".

Théo et Alessio étaient d'ailleurs présents au côté de leur père sur la pelouse avant le coup d'envoi du premier match de la soirée opposant les légendes du FC Metz à celles d'Arsenal. Théo Pirès, 18 ans, suivra-t-il les traces de son père ? Après un passage chez les jeunes d'Arsenal, il a rejoint les équipes de jeunes du FC Metz, d'abord en équipe U17 puis U19 puis avec l'équipe réserve depuis le début de la saison 2026.