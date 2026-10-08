CAN 2025 : Sénégal ou Maroc, le TAS tranche ! Qui a finalement gagné la Coupe d'Afrique des nations ?

L'audience du Tribunal Arbitral du Sport est prévue ce jeudi 8 octobre après la finale controversée entre le Sénégal et le Maroc.

Le Tribunal Arbitral du Sport s'est réuni ce jeudi à Lausanne pour auditionner le dossier opposant le Sénégal au Maroc et à la Confédération Africaine de Football. Ce litige concerne la finale chaotique de la CAN 2025, disputée le 18 janvier à Rabat. Un petit rappel des faits... Lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc après un but refusé au Sénégal. Après 15 minutes de confusion et des débordements dans les tribunes, Brahim Diaz avait manqué ce penalty litigieux. Pape Gueye avait ensuite offert la victoire au Sénégal en marquant durant la prolongation.

Le Sénégal déclaré perdant dans un premier temps

En mars dernier, le jury d'appel de la CAF avait décidé de retirer le titre de champion au Sénégal et de le déclarer forfait, en vertu des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Le résultat avait alors été homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. C'est cette décision que la Fédération Sénégalaise conteste devant le TAS.​​​​​​​ Le TAS a désigné trois arbitres pour examiner ce dossier sensible. Le Français Gérald Simon présidera les débats, assisté des Professeurs Luigi Fumagalli et Ulrich Haas. Les parties ont convenu que la procédure se déroulerait en langue française.​​​​​​​

Quelle date pour la décision finale du TAS ?

Le Tribunal Arbitral du Sport a prévenu que sa décision ne serait pas rendue le jour même de l'audience. Il faudra patienter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de connaître le verdict. L'audience se tient à huis clos, avec interdiction pour les parties de communiquer sur son contenu.​​​​​​​

La Fédération Royale Marocaine a confié ce dossier à des avocats locaux et internationaux, qui ont constitué un dossier fourni en pièces à conviction. En interne, on assure avoir préparé cette audience normalement, sans volonté de l'médiatiser. Le pays est par ailleurs actuellement absorbé par ses élections législatives nationales.​​​​​​​ Après avoir fortement occupé l'espace médiatique dans les semaines suivant la décision de la CAF, avec conférences de presse à Dakar et Paris et dénonciation d'un "braquage administratif", la Fédération Sénégalaise de Football a depuis adopté un profil bas. Ses avocats se concentrent désormais sur le fond du dossier pour faire annuler la décision de mars. Le Sénégal avait entretemps conservé le trophée de la CAN 2025.​​​​​​​

Les issues possibles

Le Tribunal Arbitral du Sport dispose d'un pouvoir de réexamen total sur ce dossier. Il peut confirmer la décision de la CAF et donc la victoire marocaine, ou l'infirmer en donnant la victoire au Sénégal, en renvoyant le dossier à l'instance précédente, ou en rendant toute autre décision appropriée. Un éventuel recours contre la décision du TAS resterait possible devant le Tribunal fédéral suisse, sur des motifs juridiques bien précis.​​​​​​​ Plusieurs connaisseurs du dossier soulignent qu'un point sera central lors des débats : la décision de l'arbitre officiant lors de la finale, qui avait laissé le match reprendre avant de siffler la fin de la rencontre. Le résultat du match avait ainsi été entériné malgré les événements chaotiques survenus. Les échanges devraient longuement porter sur ce moment clé de la rencontre.​​​​​​​