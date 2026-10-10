Real Madrid - Villarreal : heure et chaîne TV du match de Liga

Retour de la Liga ce week-end avec le Real qui doit prendre des points.

Après la longue trêve internationale, le Real Madrid de José Mourinho reçoit Villarreal ce samedi 10 octobre au Santiago Bernabéu pour le compte de la 8e journée de Liga. Un match important avant un enchaînement chargé pour les Merengues, qui affronteront ensuite la Roma en Ligue des champions avant le Clasico au Camp Nou le 25 octobre. Le Real Madrid est loin au classement et occupe la 4e place de Liga avec 15 points après sept journées, tandis que Villarreal pointe à la neuvième position avec huit unités. Le Real affiche déjà deux défaites, dont celle concédée lors du derby face à l'Atlético de Madrid avant la coupure. Ce match contre Villarreal doit permettre à Mourinho de vérifier si son équipe a corrigé ses lacunes pendant la trêve. Blessé au genou gauche avec les Bleus et initialement annoncé absent une dizaine de jours, Kylian Mbappé a repris progressivement l'entraînement à Madrid. Son retour contre Villarreal reste envisageable sur le plan du calendrier, mais Mourinho devra trancher entre le relancer d'emblée ou le préserver sur le banc avant les échéances à venir contre la Roma puis le Barça.

Heure et chaîne TV de Real - Villarreal

La rencontre sera diffusée à partir de 21h sur deux chaines ou plutot deux plateformes, DAZN et Disney +