DIRECT. PSG - Le Mans : Paris aidé par le VAR, suivez le score et le match

Le PSG a pris l'avantage contre Le Mans, ce samedi soir lors de la 6e journée de Ligue 1, grâce à un penalty transformé par Beraldo. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:27 - Sonné, Calodat a du mal à reprendre sa place Après Diallo, c'est Calodat qui prend le ballon directement dans la tête sur un dégagement puissant de Hakimi le long de la ligne de touche. Le piston gauche manceau reste au sol quelques instants avant de recevoir des soins et de finalement revenir sur le terrain.

21:24 - Hakimi dans le mur Ferran Torres obtient un coup franc bien placé à 25 mètres du but du Mans. Hakimi s'essaye cette fois mais envoie lui aussi le ballon directement dans le mur ! Habib Diallo, qui a pris le ballon en plein tête, est un peu sonné.

21:22 - Luis Enrique donne de la voix Luis Enrique n'apprécie pas le temps faible de son équipe à dix minutes de la mi-temps et le fait savoir à ses joueurs depuis le bord du terrain.

21:19 - Yohou manque le cadre ! Nouvelle frayeur sur le but du PSG ! A la suite d'un corner, la défense parisienne n'arrive pas à se dégager et Yohou hérite du ballon avec un peu de réussite. Dans un angle fermé, il a le temps d'armer un tir mais envoie le cuir dans le petit filet extérieur... Il y avait mieux à faire !

21:18 - Ferran Torres discret Jusqu'à présent, Ferran Torres n'est pas vraiment trouvé par ses coéquipiers du PSG et l'attaquant espagnol se montre très discret dans cette première période.

21:14 - Safonov sauve le PSG ! Quelle occasion pour Le Mans ! Sur un long ballon devant, Diallo dévie bien de la tête et Mafouta devance Hernandez pour s'emmener le ballon dans la surface. Devant Safonov, il décide de piquer son ballon mais le gardien russe détourne et gagne son duel.

21:13 - Godts frappe sans danger Mika Godts a un peu d'espaces devant lui pour accélérer et parvient à entrer dans la surface du Mans avant de frapper devant Yohou mais le ballon est facilement capté par Kocik.

21:11 - Vercruysse frappe au-dessus Après un corner en faveur du Mans, la défense parisienne dégage le ballon mais cela revient sur Vercruysse qui tente une volée lointaine... et il envoie finalement le ballon largement au-dessus.

21:10 - Quelles solutions pour Le Mans ? Alors qu'ils ne touchent que très peu le ballon, les joueurs du Mans sont maintenant menés d'un but et la fin de soirée pourrait être longue si rien ne change. Il faut qu'ils négocient mieux les quelques opportunités qu'ils ont.

21:07 - Neves frappe au-dessus ! Après une relance ratée de Kocik plein axe, Joao Neves hérite du ballon à 25 mètres et enchaîne rapidement sur une frappe mais le ballon rase la barre transversale.

21:05 - BUT ! Beraldo transforme le penalty (1-0) C'est Lucas Beraldo qui s'avance pour tirer le penalty et le milieu de terrain brésilien ferme bien son pied pour tromper Kocik, qui n'est parvenu qu'à effleurer ce ballon. 1-0 pour le PSG après 20 minutes de jeu !

21:04 - Penalty pour le PSG ! Appelé par le VAR, M. Vernice désigne finalement le point de penalty après avoir revu longtemps les images ! Voyer est bien coupable d'une main sur cette action.

21:02 - Hakimi réclame un penalty Trouvé dans la surface par Joao Neves, Hakimi tente un dribble sur Voyer qui touche le ballon du bras pour l'envoyer en corner. Les Parisiens réclament un penalty mais l'arbitre désigne le point de corner. Le VAR va peut-être regarder ça de plus près car ça semblait limite.

21:00 - 82% de possession pour le PSG Après 14 minutes de jeu, le PSG affiche un taux de possession de 82% ! Les Parisiens dominent outrageusement le début de la rencontre contre Le Mans, mais le score est toujours de 0 à 0.

20:57 - Hakimi rate l'immanquable, le match en direct Parfaitement trouvé en pleine surface devant le penalty par Akliouche sur un centre en retrait, Hakimi est seul pour reprendre mais manque complètement son geste et rate presque le ballon.

20:56 - Le Mans peut-il tenir ? Les Parisiens dominent et se rapprochent du but du Mans mais ne parviennent pas réellement à tirer au but dans une position dangereuse. Kocik n'a pas encore été inquiété dans ces dix premières minutes...

20:53 - Digne trouve le mur Lucas Digne prend ses responsabilités sur ce coup franc mais envoie le ballon directement dans le mur. La défense mancelle se dégage ensuite.

20:53 - Vercruysse frappe de loin Après une récupération haute, Vercruysse est trouvé à l'entrée de la surface parisienne et frappe en première intention, mais le ballon passe au-dessus.

20:52 - Hakimi glane un coup franc intéressant Après une percussion sur son aile droite, Hakimi repique dans l'axe et se fait finalement faucher par un défenseur adverse devant la surface, dans la demi-lune de la surface du Mans. Attention danger à venir sur le but manceau !

20:50 - Neves en position de sentinelle En l'absence de Vitinha, c'est Joao Neves qui occupe le rôle de sentinelle au milieu du terrain, alors qu'il évolue habituellement au poste de relayeur dans l'équipe de Luis Enrique.

20:48 - Paris monopolise le ballon Les joueurs du PSG monopolisent le ballon dans ce début de match à domicile. Mais les Manceaux pressent haut pour le moment, sans que les Parisiens n'en profitent.

20:45 - C'est parti pour PSG - Le Mans ! M. Vernice siffle le coup d'envoi de la rencontre PSG - Le Mans ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes au Parc des Princes.

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes Les joueurs du PSG et du Mans pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques instants désormais.

20:36 - Le PSG, avec la Ligue des champions en tête Après cette très longue trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et les Coupes d'Europe également la semaine prochaine. Après la réception du Mans ce samedi en championnat, le PSG va passer deux énormes tests en Ligue des champions dans les dix prochains jours, avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City mercredi et la réception du FC Barcelone, le mardi 20 octobre. Mais sans aucune marge en Ligue 1, le PSG ne peut pas se permettre de perdre des points ce soir, avec déjà cinq points de retard sur l'AS Monaco, qui affronte Toulouse ce samedi également à 20h45.