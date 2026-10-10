PSG - Le Mans : Luis Enrique se prive de deux stars, heure et chaîne TV
Après une longue trêve internationale, le PSG accueille Le Mans ce samedi à 20h45 à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Une rencontre, pour laquelle l'entraîneur parisien Luis Enrique a choisi de se priver de Dembélé et Nuno Mendes, à suivre sur Ligue 1+.
17:01 - PSG: Luis Enrique se prive de Dembélé et Nuno Mendes
Pour accueillir Le Mans à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain devra faire sans Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. Le club parisien a choisi de laisser ses deux cadres au repos après une trêve internationale durant laquelle ils ont beaucoup joué, avec la France comme avec le Portugal. Senny Mayulu, qui s'est blessé avec l'équipe de France Espoirs, est également absent.
16:08 - Quels pronostics pour la rencontre PSG - Le Mans ?
Pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match contre Le Mans, promu en Ligue 1 cette saison. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,05 et 1,15 tandis que celle d'une victoire des Manceaux à Paris se situe entre 18 et 22. La cote pour un match nul est d'environ 10.
15:32 - Heure, chaîne, comment voir PSG - Le Mans en direct
Ce match entre le PSG et Le Mans, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Manceaux à partir de 20h45 ce samedi 10 octobre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.
Le match PSG - Le Mans, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, a été fixé le samedi 10 octobre 2026, à 20h45. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce PSG - Le Mans : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.