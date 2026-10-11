DIRECT. Troyes - OM : les Troyens trouvent la barre, Paixao se montre, suivez le match

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Troyes, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Victoire impérative pour les Marseillais, relégable avant le coup d'envoi à 20h45. Suivez le match en direct.

20:56 - Kamissoko bien placé (0-0, 11e) Pour sa première titularisation, Kamissoko répond présent et joue simple dans l'entrejeu phocéen.

20:54 - Paixao ne cadre pas ! (0-0, 9e) Première frayeur sur la cage de Patrick Beach avec ce centre-tir vicieux d'Igor Paixao. Le ballon du Brésilien fuit finalement le cadre.

20:52 - Monfray dégage (0-0, 8e) Première incursion dans les trente derniers mètres troyens mais le centre olympien est dégagé au premier poteau par Monfray.

20:51 - La barre pour Troyes ! (0-0, 5e) Au deuxième poteau, le ballon est remisé par un Troyen. Jeffrey De Lange veut capter le ballon qui touche finalement sa barre transversale. C'est dégagé dans la foulée.

20:50 - Pas de penalty ! Sur une action similaire à celle de Mille, Kandet Diawara se projette sur l'aile gauche mais CJ Egan-Riley prend un risque mesuré en taclant le ballon dans sa surface. Corner pour l'ESTAC.

20:48 - Quel tacle d'Aguerd (0-0, 3e) Alors qu'Antoine Mille avait pris la profondeur, sa dernière touche de balle est trop longue, permettant à Nayef Aguerd de tacler le cuir. Dans la foulée, Diop commet une semelle sur Igor Paixao.

20:46 - Les Troyens laissent le ballon (0-0, 2e) Sans surprise, la possession est pour les joueurs de l'Olympique de Marseille dans ces premières minutes.

20:45 - C'est parti à Troyes ! (0-0, 1e) Mouhamed Diop donne le coup d'envoi et lance Troyes - OM !

20:44 - Une légende sur la pelouse Ancien buteur de l'ESTAC et de l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang donne le coup d'envoi fictif de Troyes - OM.

20:43 - Image forte sur la pelouse ! Avant le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs de l'ESTAC, on aperçoit les Marseillais regroupés au centre du terrain pour s'encourager.

20:42 - Week-end dédié à l'arbitrage Cette sixième journée de la Ligue 1 est marquée par les journées de l'arbitrage. "On n'a pas le même maillot, mais on a tous le même maillot", peut-on voir sur une banderole.

20:40 - Entrée des joueurs Sous les yeux des 18455 spectateurs présents ce soir au stade de l'Aube, les 22 joueurs pénètrent sur la pelouse.

20:39 - Les joueurs dans les travées Les acteurs de Troyes - OM viennent de sortir des vestiaires.

20:37 - "On se parle" Dans le vestiaire de l'ESTAC, Stéphane Dumont donne ses ultimes consignes et demande à ses joueurs de se parler et de communiquer sur la pelouse.

20:30 - "Jouer le maintien" Au micro de Ligue1+, le président de l'ESTAC Edwin Pindi s'est confié sur le début de saison de son club. Retour en Ligue 1 et objectif réaliste pour le président de l' @estac_officiel Très sincèrement, notre saison sera avant tout de jouer le maintien #ESTACOM https://t.co/TeZhVnnubU — L1+ (@ligue1plus) October 11, 2026

20:21 - 900 supporters de l'OM présents Alors que la Préfecture de l'Aube a limité le parcage marseillais à 928 supporters ce soir, ils sont finalement 900 présents au stade de l'Aube.

20:13 - Les Marseillais à l'échauffement Sous les huées du public troyen, les joueurs de l'Olympique de Marseille débutent leur échauffement sur la pelouse du stade de l'Aube.

20:07 - Place au brief des capitaines L'arbitre du soir Guillaume Paradis donne ses dernières consignes aux capitaines du soir, Emerson et Adrien Monfray.

19:57 - Le onze marseillais avec Gouiri Alors qu'il a fait son retour dans le groupe phocéen ce week-end, Amine Gouiri est titulaire ce soir au stade de l'Aube. On retrouve également dans la composition marseillaise Nayef Aguerd, mais aussi les jeunes formés au club Kamissoko au milieu de terrain et Bezahaf sur le côté droit de la défense. De Lange (G) - Bezahaf, Egan Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Kamissoko, Gomes - Harit, Gouiri, Paixao.

19:52 - Les vestiaires sont prêts ! Ce dimanche soir, les joueurs de l'ESTAC vont revêtir leur nouvelle tunique dévoilée ce vendredi. De leur côté, les Marseillais évolueront avec leur maillot extérieur. #ESTACOM https://t.co/zlIU8qv4HO — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 11, 2026

19:49 - Le onze de l'ESTAC pour défier l'OM La composition troyenne vient de tomber. Voici le onze concocté par Stéphane Dumont : Beach (G) - Maronnier, Monfray (cap.), Diaz, Gozzi - Karim, Diop - Mille, Gomis, Diawara - Le Douaron. Découvrez léquipe qui démarrera cette 6ème journée de @Ligue1 #ESTACOM https://t.co/9c5O5rs1ZK — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 11, 2026

19:45 - H - 1 ! Dans une heure, le coup d'envoi de Troyes - OM, match de la 6e journée de Ligue 1 sera donné.

19:32 - Paixao prêt à un effort XXL pour aider l'OM ! Dans une interview donnée à Canal+, Igor Paixao a confié être prêt à faire un effort financier pour aider l'Olympique de Marseille : "Si j’ai parlé avec le club pour réduire mon salaire ? Non, non, ils n’ont pas discuté de baisse de salaire avec moi. S’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire. Et puis ensuite l’augmenter. Il faut juste avoir une discussion et décider de la meilleure manière de faire ça". "Ils n'ont pas demandé de baisse de salaire" Malgré son départ avorté de l'OM, Igor Paixao n'a pas discuté de baisse de salaire avec le board olympien... son interview ce soir dans le CFC dès 19H30 sur CANAL+ https://t.co/eAfo9rOX62 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2026

19:01 - Stéphane Dumont élogieux envers l'OM En conférence de presse, Stéphane Dumont, l'entraîneur troyien se prépare à affronter une équipe phocéenne de qualité : "Je ne parle jamais de l’adversaire, c’est compliqué. C’est une très bonne équipe. Ça, c’est une certitude. Le groupe qui se déplacera dimanche, voire l’équipe qui sera alignée face à nous, aura quand même une sacrée belle image et une sacrée belle photographie. C’est le premier signal. J’ai assez à faire de mon côté pour pouvoir m’occuper de ce qui se passe ailleurs".