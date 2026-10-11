Troyes - OM : "C'est une période de crise"... Bruno Genesio inquiet avant d'affronter l'ESTAC, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Troyes - OM : "C'est une période de crise"... Bruno Genesio inquiet avant d'affronter l'ESTAC, heure et chaîne TV Ce dimanche, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Troyes, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Victoire impérative pour les Marseillais, relégable avant le coup d'envoi à 20h45.