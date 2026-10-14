DIRECT. Manchester City - PSG : une leçon de football, suivez le match et le score

Manchester City reçoit le PSG pour l'un des gros chocs de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Suivez le match et le score en direct.

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21:45 - Guéhi s'en sort bien (44') Le défenseur anglais dévie le centre de Dembélé. Donnarumma est attentif parce que la déviation de son coéquipier prenait le chemin des filets.

21:44 - La tête de Gvardiol (42') Il avait obtenu le corner et il était à deux doigts de marquer sur celui-ci. Le défenseur croate place sa tête mais ne trouve pas le cadre parisien. Les Skyblues n'ont toujours pas cadré le moindre tir dans ce Manchester City - PSG.

21:43 - Le corner obtenu (41') Et si Manchester City se relançait juste avant la pause ? Les Skyblues obtiennent un corner par l'intermédiaire de Gvardiol.

21:42 - Pacho s'est fait peur (39') Mendes est battu sur le côté droit. Semenyo entre dans la surface et centre fort. Pacho repousse mais était tout proche de mettre le ballon dans ses propres cages.

21:41 - Hakimi sur Donnarumma (39') Le Marocain est seul dans la surface et ouvre son pied pour essayer de tromper Donnarumma. Le gardien italien capte facilement le cuir dans ce Manchester City - PSG.

21:38 - Anderson cherche Semenyo (37') Le milieu de terrain de Manchester City a tenté d'alerter Semenyo dans le dos de Mendes mais ce dernier va plus vite. Les Skyblues sont en grande difficulté dans ce Manchester City - PSG.

21:36 - Fernandez demande le pénalty (34') L'international argentin rentre dans la surface et s'écroule devant Fabian Ruiz. L'arbitre de Manchester City - PSG ne siffle rien et c'est plutôt logique.

21:35 - LE TROISIÈME BUT DU PSG ! (33') Que c'est allé vite ! Encore une action de grande classe dans ce Manchester City - PSG. Zaïre-Emery dévie avec une talonnade astucieuse pour Vitinha qui fracasse les cages. Donnarumma ne peut rien faire.

21:34 - LE POTEAU D'HAKIMI ! (31') Le but du 3-0 était presque là ! Sur ce centre encore parfait de Doué, Hakimi reprend de la tête mais trouve le poteau.

21:32 - Guéhi sur la trajectoire (30') Le défenseur de Manchester City est sur la trajectoire de la frappe de Zaïre-Emery à l'entrée de la surface de réparation. Paris est survolté et tente d'enfoncer le couteau dans la plaie dans ce Manchester City - PSG.

21:30 - La maitrise est parisienne dans ce Manchester City - PSG (29') Le PSG est en train de donner une leçon technique à Manchester City depuis le début de cette rencontre. Les Skyblues ne peuvent que subir et ont du mal à stopper les initiatives du club de la capitale.

21:28 - Manchester City sonne la révolte (25') Doku déborde sur le côté gauche et centre au second poteau sur la tête d'Haaland. Le Norvégien remet dans l'axe mais Marquinhos prolonge en corner.

21:26 - Un centre bien trop profond (24') Semenyo est dans la surface et fait face à Ruiz. L'ailier de City parvient à se mettre en position de centre mais n'ajuste pas suffisamment sa tentative qui finit derrière les cages de Safonov. Les Skyblues n'arrivent pas à être dangereux dans ce Manchester City - PSG.

21:23 - Le chambrage parisien (21') Avec cet avantage de deux buts pour le PSG, les supporters parisiens qui ont fait le déplacement en Angleterre se régalent et lâchent des "Olé" à chaque passe de leur équipe.

21:22 - Haaland est contré ! (19') Sur une perte de balle de Dembélé au milieu de terrain, Haaland a le sens du but et rentre dans la surface avant de frapper du pied gauche. Pacho revient fort et contre en corner.

21:21 - Manchester City cherche à réagir (18') Les Skyblues doivent stopper l'hémorragie dans ce Manchester City - PSG. Et Cherki tente d'éteindre l'incendie mais Paris défend bien.

21:17 - ET LE DEUXIÈME BUT ! (15') Mais c'est fou ! Sur le coup d'envoi, le PSG récupère et Doué se mue, cette fois, en passeur et sert Dembélé qui place sa tête. Ça fait 2-0 pour Paris dans ce Manchester City - PSG.

21:16 - LE BUUUT DU PSG !! (13') EXCEPTIONNEL BUT DES PARISIENS ! Après une ressortie de balle sensationnelle, Paris se projette vite vers l'avant et Doué conclut avec une frappe croisée imparable pour Donnarumma.

21:15 - Un premier frisson dans ce Manchester City - PSG (11') Sur le corner, Safonov repousse sur sa propre barre avant que Semenyo n'enlève trop sa reprise. L'arbitre de ce Manchester City - PSG siffle finalement une faute. Premier avertissement pour les Parisiens.

21:14 - Safonov ne prend pas de risque (11') Le portier russe repousse tant bien que mal ce coup-franc rentrant d'Enzo Fernandez. Ça rebondit sur Marquinhos et ce sera un corner pour les Skyblues.

21:13 - Pas de pénalty (10') Le PSG peut souffler. Manchester City n'obtient pas de pénalty sur cette situation litigieuse dans la surface parisienne.

21:12 - Une situation litigieuse dans la surface (9') Cherki s'écroule dans la surface après un contact avec Marquinhos. L'arbitre ne siffle pas faute mais c'était particulièrement limite.

21:11 - Le maillot arraché de Doku (9') L'international belge a son maillot totalement arraché. C'est le signe d'un début de Manchester City - PSG très engagé.

21:10 - Luis Enrique déjà en colère ! Suivez le choc de Ligue des champions en direct Sur une transversale totalement ratée de Doué vers Hakimi, Luis Enrique montre son mécontentement. C'est un Manchester City - PSG sous tension qui se joue ce soir.