DIRECT. Manchester City - PSG : une star parisienne sur le banc... Les compos probables et chaîne TV
Manchester City reçoit le PSG pour l'un des gros chocs de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Suivez les dernières informations en direct.
13:09 - Cherki en meneur de jeu, le XI probable de City
Pour ce Manchester City - PSG, l'entraineur mancunien ne devrait pas faire de révolution. Enzo Maresca devrait refaire confiance à un Rayan Cherki brillant avec les Bleus lors de la dernière trêve internationale et face à Liverpool le week-end dernier. Gianluigi Donnarumma va retrouver le Parc des Princes.
La compo probable de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol - Enzo Fernandez, Anderson - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland.
12:06 - La compo probable du PSG, une star sur le banc..
Problèmes de riche pour Luis Enrique avant ce Manchester City - PSG. Le technicien parisien a beaucoup de choix sur son front offensif et va devoir se priver d'une star. Pour le moment, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia tiennent la corde pour débuter. Ferran Torres pourrait donc démarrer sur le banc.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
11:07 - Jour de choc en Ligue des champions !
Manchester City - PSG, c'est ce soir ! Ce gros choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions débutera à 21h à l'Etihad Stadium de Manchester. La rencontre sera à suivre sur Canal + et en direct commenté sur le site de l'Internaute. D'ici-là découvrez les dernières informations autour de cette affiche.
Le match Manchester City - PSG est programmé ce mercredi 14 octobre à 21h à l'Etihad Stadium de Manchester. La rencontre, qui compte pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sera diffusée sur Canal +.