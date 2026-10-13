Coupe du monde 2030 : Netflix va diffuser le Mondial dans ce pays, bientôt la France ?

Révolution à venir dans les droits TV, Netflix est désormais un détenteur de droits pour la Coupe du monde de football.

Le jackpot pour la plateforme ! Netflix a décroché les droits TV exclusifs pour diffuser l'intégralité de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre selon les informations dévoilées ce mardi 13 octobre. La plateforme américaine proposera les 104 matchs du tournoi. Ce centenaire de la compétition marque ainsi une première historique pour un géant du streaming. L'édition 2030, coorganisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc va célébrer les 100 ans de la compétition. Quelques rencontres seront également délocalisées en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, pays organisateur de la toute première Coupe du monde en 1930.

Bela Bajaria, directrice des contenus chez Netflix, s'est réjouie de cet accord dans un communiqué. Elle raconte avoir assisté dans les tribunes au sacre de l'Espagne lors du dernier Mondial, et avoir été témoin de la passion et de la fierté suscitées par la compétition. Elle se dit ravie de proposer désormais tous les matchs aux fans espagnols et andorrans sur la plateforme. Netflix explique prévoir "une couverture intégrale en direct du tournoi, avec des émissions d'avant-match, de mi-temps et d'après-match offrant une perspective résolument espagnole, une émission récapitulative quotidienne les jours de match et une programmation destinée à susciter l'enthousiasme avant le tournoi". Ce nouvel accord n'est pas une première incursion dans le ballon rond pour Netflix. La plateforme détenait déjà les droits de diffusion des Coupes du monde féminines 2027 et 2031.

Bientôt la Coupe du monde sur Netflix en France ?

Et si cette annonce pouvait faire trembler les acteurs des droits TV en France ? Lors du Mondial 2026, beIN Sports avait raflé l'ensemble des droits tandis que M6 diffusait 54 des 104 matchs en clair. Malgré l'exclusivité accordée à Netflix en Espagne, l'accord prévoit la diffusion gratuite d'au moins un match par journée en Espagne. Toutes les rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale seront proposées sur une chaîne nationale gratuite. C'est d'ailleurs le cas également en France. Donc si Netflix vient à diffuser les rencontres de la Coupe du monde, les matchs des Bleus seront obligatoirement en clair.