Arsenal - Lille : heure et chaîne TV du match de Ligue des champions

Lille se déplace sur la pelouse des Anglais d'Arsenal pour la 2e journée de Ligue des champions ce mardi.

Grand retour de la Ligue des champions cette semaine et gros choc pour les Dogues ! Après une défaite rageante lors de la première journée à domicile, les Lillois vont devoir réaliser une immense prestation pour pouvoir ramener des points du côté de l'Emirates Stadium. Ce sera également un match particulier pour Olivier Giroud, 40 ans, qui rêvait de refouler la pelouse d'Arsenal. "Si je vais mettre la pression au coach pour jouer ? Oui ! Il n'arrête pas de dire qu'on peut jouer tous les deux (avec Ayase Ueda), mais sur les trois derniers matchs, je me suis assis sur le banc. Il ne doit pas croire que je vais me satisfaire de ça (rires). Mais je suis tellement content d'aller à l'Emirates, c'est génial. Franchement, j'en rêvais" a expliqué le champion du monde en conférence de presse.

"Olivier est quelqu'un de formidable. C'est vraiment une personne géniale à avoir dans le vestiaire. Sur le terrain, c'était quelqu'un de très malin, d'extrêmement intelligent, doté d'un abattage phénoménal et de vraiment redoutable" a lancé de son côté Mikel Arteta, coach d'Arsenal, avant la rencontre.

Heure et chaîne TV du match Arsenal - Lille

La rencontre entre Arsenal et Lille sera diffusée en direct sur les antennes de Canal +, sur Canal + Foot à partir de 21h ce mardi 13 octobre.