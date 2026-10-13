Galatasaray - Barcelone : heure et chaîne TV du match de Ligue des champions

Gros choc pour les Espagnols du FC Barcelone qui se déplace en Turquie du côté de Galatasaray.

Deuxième journée de la Ligue des champions ce mardi 13 octobre avec le FC Barcelone, large leader en Liga et qui roule sur quasiment tout le monde, qui affronte le club turc de Galatasaray et toutes ses stars. Facile vainqueur de Feyenoord lors de la première journée sur le score de 5-1, la bande à Yamal va tenter de prendre les trois points supplémentaires en Turquie. Les Stambouliotes ont eux connu une énorme déconvenue lors du premier match en chutant lourdement à Lisbonne contre le Sporting (3-1).

Le Barca devra faire sans son meilleur attaquant et capitaine, Raphinha. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de l'exercice 2026-2027, Raphinha a été ménagé par son entraîneur à l'issue de la trêve internationale en raison d'une petite blessure à la cuisse droite. Frenkie de Jong et Roony Bardghji ne seront également pas du voyage en Turquie. Le Néerlandais, victime d'une fissure du ligament intraarticulaire du genou, et le Suédois, atteint d'une rupture du ligament croisé, sont blessé depuis plusieurs semaines déjà.

Les compos probables :

Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Elmali, Jakobs - Torreira, Sara - Akgun, Batrakov, Sané - Yilmaz

: Cakir - Sallai, Sanchez, Elmali, Jakobs - Torreira, Sara - Akgun, Batrakov, Sané - Yilmaz Barça : J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Rodri, Pedri - Lamine Yamal, Fermin, Gordon - Jesus

Heure et chaine TV de Galatasaray - Barcelone

La rencontre entre Galatasaray - Barcelone pour la seconde journée de la Ligue des champions est à suivre en direct sur les antennes de Canal + Sport à partir de 21h.