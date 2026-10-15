DIRECT. OM - Olympiakos : menés, les Marseillais poussent au Vélodrome, suivez le match

Après l'avoir emporté à Troyes dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille veut surfer sur la bonne dynamique ce jeudi soir au Stade Vélodrome contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Suivez le match en direct.

En direct

22:26 - Premiers remplacements pour l'Olympiakos (0-1, 67e) Imanol Alguacil procède à deux changements : Freuler et Gonzalez prennent les places de Puerta et Yaremchuk.

22:25 - Double parade d'Ortega ! (0-1, 67e) Les Marseillais n'en reviennent pas ! Abdallah trouve Weah dans la surface qui frappe en première intention. Ortega dégage sur Paixao qui enroule au deuxième poteau. Le gardien allemand se détend bien et sauve encore sa cage.

22:24 - Abdallah la joue altruiste (0-1, 66e) Keyliane Abdallah pouvait aller plus loin ! L'ailier a de l'espace devant lui mais il cherche Amine Gouiri en retrait. C'est dégagé.

22:22 - Hezze tente sa chance (0-1, 64e) Belle récupération de Bamo Meïté qui relance dans l'axe. Hezze en profite pour frapper mais c'est écrasé.

22:21 - Triple changement pour l'OM ! (0-1, 62e) Bruno Genesio fait rentrer ses cadres ! Gouiri, Harit et Garcia remplaçent Maupay, Nnadi et Emerson pour cette dernière demi-heure de jeu.

22:20 - Ça s'envole pour Paixao ! (0-1, 61e) Igor Paixao n'est plus le même en cette seconde période ! Une-deux entre Angel Gomes et le Brésilien qui voit sa frappe s'envoler dans les tribunes.

22:19 - Abdallah prend le dessus sur Onyemaechi (0-1, 59e) Avant l'heure de jeu, les Marseillais réclament un penalty sur une potentielle main grecque. Dans la foulée, Abdallah enrhume Onyemaechi qui fait faute. Carton jaune.

22:16 - Ça se rapproche pour l'OM ! (0-1, 57e) Abdallah et Paixao se montrent dans leur couloir ! Pour l'instant, la défense grecque tient et pousse en corner.

22:15 - Gomes n'en revient pas ! (0-1, 56e) Quelle opportunité pour les Marseillais d'égaliser ! Une-deux sur l'aile gauche et Paixao et Emerson qui centre fort à ras-de-terre. Dans les six mètres grecs, Angel Gomes rate complètement son contrôle.

22:13 - Silva contré (0-1, 55e) Nouvelle occasion pour l'Olympiakos mais Jota Silva bute sur le tacle de Nayef Aguerd.

22:12 - Incompréhension marseillaise (0-1, 53e) Belle récupération d'Abdallah devant sa surface mais Angel Gomes manque sa passe pour Weah qui ne l'attendait pas.

22:11 - Onyemaechi prend des risques (0-1, 52e) Le latéral gauche s'en sort bien avec une tête pour Ortega dans sa propre surface sur un corner.

22:09 - Abdallah imprécis (0-1, 51e) Keyliane Abdallah peut s'en vouloir ! Igor Paixao élève son niveau de jeu et trouve son compère à l'opposé. Le jeune ailier rate son contrôle et touche le ballon de la main.

22:08 - Frappe surpuissante de Paixao ! (0-1, 49e) Une frappe dont il a le secret ! Très loin des cages d'Ortega, Igor Paixao repique vers le centre du terrain et s'élance. Ortega capte le cuir en deux temps.

22:07 - Weah obtient une faute (0-1, 48e) Grosse faute d'Onyemaechi sur Weah. Dans un duel aérien, l'Américain bascule alors que son vis-à-vis ne saute pas.

22:06 - Les Marseillais furieux (0-1, 47e) Long ballon d'Emerson pour Igor Paixao, percuté par Retsos qui n'a pas joué le ballon. Pas de faute selon Michael Oliver.

22:05 - Emerson au sol (0-1, 46e) Semelle involontaire de Jota Silva sur Emerson qui reste quelques secondes au sol.

22:04 - C'est reparti au Vélodrome ! (0-1, 46e) Angel Gomes donne le coup d'envoi ! C'est parti pour la deuxième mi-temps !

22:02 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période d'OM - Olympiakos est imminent !

21:49 - Mi-temps à Marseille ! Après un dernier duel, Michael Oliver siffle la mi-temps d'OM - Olympiakos et renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Le club grec mène 1-0 grâce à un but d'Hezze avant la pause.

21:47 - L'OM proche du cauchemar (0-1, 45+2e) Quelle frayeur pour l'OM après un but validé pour hors-jeu des Grecs ! Fin de première mi-temps compliquée pour les hommes de Bruno Genesio.

21:46 - Deux minutes supplémentaires (0-1, 45e) Il y a deux minutes de temps additionnel dans ce premier acte.

21:45 - But validé ! (0-1, 44e) Le match reprend au stade Vélodrome après l'ouverture du score de l'Olympiakos. Le capitaine grec Retsos a été averti pour avoir chambré Abdelli.

21:43 - Hezze climatise le Vélodrome ! (0-1, 42e) C'est la douche froide au stade Vélodrome ! Sur un corner grec joué à deux, Chiquinhos adresse un centre millimétré pour Hezze qui propulse sa tête sous la barre de De Lange, battu. Les Marseillais réclament une faute de Retsos sur Abdelli.