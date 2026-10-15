OM - Olympiakos : "Enchaîner un deuxième résultat positif"... Bruno Genesio envoie un message à ses joueurs, heure et chaîne TV
Après l'avoir emporté à Troyes dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille veut surfer sur la bonne dynamique ce jeudi soir au Stade Vélodrome contre l'Olympiakos en Ligue Europa.
11:56 - Lancer la saison en Europe
Lourdement battus à Istanbul par le Besiktas (4-1) lors de la première journée de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille vise une première victoire européenne cette saison ce soir.
11:27 - Genesio met fin à la polémique Paixao
Furieux lors de sa sortie en fin de match dimanche à Troyes, Igor Paixao n'a pas serré la main de Bruno Genesio. Face aux médias, l'entraîneur marseillais a apporté son soutien à son ailier : "Il n'y a pas de problème avec lui. Il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, Igor aurait pu, dû, partir à Sunderland, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Peut-être que cette frustration n'est pas complètement digérée pour lui. On parle beaucoup de son rendement offensif, on ne va pas se mentir, il n'a pas le même rendement offensif que ce qu'il a pu avoir. Mais dans son investissement, il n'a pas changé: il fait des courses de repli, il vient aider son latéral gauche de référence. Il est dans une période de doute et c'est à nous de lui montrer notre confiance. C'est dans ces moments qu'il a besoin de notre soutien, de notre aide, pour retrouver ses sensations offensives. Il sait qu'il peut compter sur nous. Il ne faut pas grand chose parfois, un petit déclic, un but. Les attaquants marchent beaucoup à la confiance".
10:58 - Bruno Genesio vise grand contre l'Olympiakos
Face au club grec ce soir, Bruno Genesio veut enchaîner avec une victoire et permettre à ses joueurs d'entamer une série positive pour enfin lancer la saison comme il l'a confirmé ce mercredi en conférence de presse : "J'attends d'enchaîner un deuxième résultat positif, c'est le meilleur moyen pour accumuler de la confiance. Montrer un peu plus de qualité dans notre jeu, de prise d'initiative. J'ai trouvé qu'on était très timoré en première mi-temps (à Troyes). J'aimerais qu'on garde le résultat (une victoire) mais qu'on retrouve un peu ce qu'on a pu faire en début de saison dans la qualité de notre jeu, comme contre Paris ou Rennes. Ça passera aussi par là pour avoir de la continuité".
10:29 - L'OM a retrouvé le chemin de la victoire
Après cinq défaites de rang toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a cassé cette spirale négative. Dimanche, les Phocéens se sont imposés à Troyes en Ligue 1 (2-0) grâce à des buts d'Amine Harit et d'Himad Abdelli.
10:00 - Sur quelle chaîne regarder OM - Olympiakos ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live d'OM - Olympiakos, rencontre de la 2e journée de Ligue Europa, dont le coup d'envoi est programmé à 21h. Cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir les rencontres européennes : OM - Olympiakos sera diffusé sur Canal+.
Le match OM - Olympiakos, comptant pour la 2e journée de la Ligue Europa, a été fixé le jeudi 15 octobre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce OM - Olympiakos : la rencontre sera diffusée sur Canal+.