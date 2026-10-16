Ballon d'or 2026 : le vainqueur déjà révélé, la très belle réaction des joueurs

Le Ballon d'or a-t-il déjà fuité à travers une fiction ?

Le Ballon d'or 2026 est indécis ! Plusieurs noms émergent depuis plusieurs semaines. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé ou un joueur parisien comme Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé... Ils méritent tous de remporter le prestigieux trophée par leurs statistiques cette saison ou les trophées remportés... Si l'identité du vainqueur sera révélé à Londres le 26 octobre prochain, les rumeurs et les suppositions sont nombreuses. L'IA a même décidé de donner son vainqueur à travers une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

On y voit dans un premier temps, Vinicius Jr qui se voit refuser l'accès à la cérémonie, certains mettant en doute son identité. Dans la salle, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia prennent place côte à côte. Alors qu'on doit découvrir le vainqueur, un individu s'empare du trophée et prend la fuite sous les yeux médusés du public. La cérémonie se transforme alors en une course-poursuite spectaculaire avec Ousmane Dembélé, Michael Olise, Erling Haaland, Jude Bellingham et Harry Kane. L'identité du voleur ? Kylian Mbappé ! Mais la situation l'échappe lorsque Jack Grealish, qui sort d'un bar, lui fait un croche-pied. Le trophée tombe au sol, avant qu'Erling Haaland ne le récupère avant que le Norvégien soit rapidement doublé par Lamine Yamal, qui surgit à cheval pour lui subtiliser le Ballon d'o. Harry Kane, lui, voit sa course interrompue par un bus conduit par Lionel Messi....

The Ballon dOr Heist Whos taking it home this time? https://t.co/UgNCHlpD3k — The Blue Horizon (@bluehorizon_ai) October 12, 2026

Les joueurs ont apprécié la vidéo d'un studio bien connu

Contrairement à ce que l'on peut penser, cette vidéo n'est pas l'œuvre d'un internaute mais du studio The Blue Horizon, qui collabore avec plusieurs joueurs apparaissant dans le film. "Nous ne sommes pas le citoyen lambda", s'est défendu son fondateur Alex Marco. L'entreprise se présente comme l'un des cinq meilleurs studios de production cinématographique basés sur l'IA au monde. The Blue Horizon a été fondée il y a moins d'un an par Alex Marco et trois amis originaires de Saragosse: Adrian Montecarlo, Jorge et Alberto Borderas. Basée aux États-Unis, la société compte aussi des collaborateurs en République dominicaine, en France et en Argentine. Elle travaille déjà avec de grandes marques comme Unilever, Barbie, DAZN ou le youtubeur MrBeast.

Le script, imaginant un Ballon d'or volé par un mystérieux personnage révélé comme étant Kylian Mbappé, est le fruit d'une réflexion humaine. Alex Marco explique que l'IA n'est "pas encore très bonne pour le scénario et les idées". L'équipe a d'abord créé la musique avant d'élaborer les fiches de personnages et d'affiner les dialogues avec des blagues et références ciblées.

Selon Alex Marco, certains footballeurs présents dans le film en auraient été particulièrement satisfaits, sans qu'il révèle leur identité. Le studio affirme mener des "projets officiels" avec la plupart des joueurs apparaissant dans la vidéo, qui se sont engagés dans une collaboration officielle. Ces mêmes joueurs réapparaîtront dans un nouveau film à paraître dans les semaines à venir.