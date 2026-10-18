Angers - OM : "Des choses vont changer...", Bruno Genesio annonce la couleur, heure et chaîne TV
A l'occasion d'Angers - OM, match de la 7e journée de Ligue 1, les Phocéens veulent enfin enchaîner deux victoires consécutives en championnat.
13:32 - Angers face au signe indien marseillais
Le SCO va tenter de mettre fin à une série de neuf matches consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Le dernier succès des angevins remontent ainsi en 2020. C'était à domicile, 2-1.
12:31 - Les compositions probables
Si Hojbjerg est questionné, Genesio devra composer sans Cornelius. Après le turnover face à l'Olympiacos, on devrait retrouver une ossature classique côté marseillais : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.
Côté angevin, pas de Lefort ni Camara. Gili peut compter sur le retour de Simbakoli alors que Kalulu et Belkebla sont incertains : Lopes – Arcus, Biumla, Gernigon, Kalulu – Belkhdim, Belkebla, Van den Boomen – Allevinah, El Ouazzani, Sbaï.
11:16 - Genesio veut du changement avec une victoire
"On prend en compte tous les éléments possibles. On a des observations, des éléments que vous n'avez pas. Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. Tout le monde est dispo, on va voir pour Hojbjerg" a confié Genesio en conférence de presse, tout en assurant qu'un résultat positif ferait grand bien aux Marseillais : "Si on a le bonheur d'enchaîner une deuxième victoire de suite en championnat, on reviendra dans une zone un peu plus calme et on accumulera de la confiance. Il est important de retrouver de la confiance. Si on peut associer ça au contenu, il ne faut pas se gêner. Mais le plus important sera le résultat."
10:30 - Sur quelle chaîne suivre Angers - OM ?
Angers - OM est à suivre sur Ligue 1+, juste avant le multiplex à 17h15 avec au menu Le Havre - Auxerre, Lorient - Monaco et Paris FC - Rennes.
Angers - OM, match de la 7e journée de Ligue 1, a été programmé ce dimanche 18 novembre à 15h00 au stade Raymond-Kopa. Angers - OM est à retrouver en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.