Angers - OM : un festival offensif et Marseille retrouve des couleurs, score et résumé du match

A l'occasion de la 7e journée de Ligue 1, Marseille s'est largement imposé à Angers. Une victoire fleuve qui redonne confiance aux hommes de Bruno Genesio, désormais 8es.

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17:30 - L'OM se relance avec la manière, le résumé du match En grande difficulté en Ligue 1 en ce début de saison, le faux pas face à Angers était interdit pour les hommes de Bruno Génésio. Et malgré la volonté d'aller chercher un bon résultat, c'est bien Angers qui frappe en premier avec un but, dès la 14e minute, signé Raolisoa, à la conclusion d'un petit festival de Sbai. Les Angevins frôlent même la balle du 2-0 sans le retour salvateur de Weah devant Sbai, seul devant De Lange. Le latéral marseillais, brillant dans le premier acte, est même à la passe décisive parfaite pour Abdelli qui marque face à son ancienne équipe d'une tête à bout portant (37'). Dans un temps fort, Marseille pousse et parvient même à prendre l'avantage, encore de la tête, mais cette fois sur corner. Kamissoko, au premier poteau, fusille Lopes pour marquer son premier but avec l'OM qui vire en tête 2-1 à la pause. La seconde période a été une histoire de penalty, ou presque. Gouiri met l'OM à l'abri en convertissant en deux temps son penalty provoqué (60'). Une réalisation qui permet à Marseille de se mettre à l'abri, un temps. Le SCO y croit à nouveau après le penalty d'El Ouazzani. A 3-2, Marseille doit passer un véritable test mental alors que les Angevins poussent pour revenir. Mais les hommes de Génésio font définitivement la différence grâce aux artificiers Harit et Paixao qui corsent l'addition à 5-2. Une victoire fleuve pour l'OM qui se retrouve désormais 8e de Ligue 1. Angers glisse à la 14e place. L'OM déroule et enchaîne ! https://t.co/vg5YAGNZTb — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 18, 2026

17:15 - Revivez le but du 4-2 signé Harit Harit a signé le but du 4-2 d'un joli enroulé du droit à la 83e minute. LA TRÈS BELLE FRAPPE D'HARIT ! Fin de match folle à Raymond-Kopa ! #SCOOM https://t.co/2kjLOjCnVo — L1+ (@ligue1plus) October 18, 2026

17:10 - Angers essuie encore un lourd revers Le SCO, quelques jours après sa grosse défaite à Brest (5-1), tombe encore lourdement en Ligue 1 avec ce 5-2 face à l'OM. Les hommes de Stéphane Gilli ont déjà concédé 15 buts depuis le début de la saison.

17:00 - Un point au classement général Au classement, l'OM remonte provisoirement à la 8e place tandis qu'Angers glisse au 14e rang de la Ligue 1. Une victoire qui relance donc clairement les Phocéens.

16:53 - C'est terminé, victoire de l'OM ! Les hommes de Bruno Génésio, avec la manière, enchaînent une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 et basculent dans la première moitié du classement !

16:49 - L'OM file vers la victoire (90+3') Alors qu'il ne reste plus que trois minutes à jouer dans cette rencontre, l'OM verrouille le jeu. On se dirige vers une belle victoire des Phocéens, quelques jours après le revers face à l'Olympiakos (0-1).

16:47 - Temps additionnel (90+1') L'arbitre assistant indique 6 minutes de temps additionnel alors que l'OM confisque le ballon et casse le rythme.

16:46 - Des changements marseillais (89') En cette toute fin de match, Genesio procède à ses derniers changements avec les sorties de Nnadi et Harit pour les entrées de Maupay et Garcia.

16:41 - Paixao pour le 5-2 ! L'OM se met définitivement à l'abri avec le but du 5-2 signé Paixao ! Le Brésilien, bien servi par une remise en retrait de la tête de Weah, reprend le ballon en demi-volée plein axe pour ajuster Lopes. Les hommes de Genesio sont intenables en cette fin de partie.

16:39 - Harit pour le but de la victoire ! (2-4) Un enroulé parfait et Harit redonne de l'air à l'OM qui mène désormais 4-2 à 7 minutes de la fin. Il faudrait un sacré retournement de situation pour voir les hommes de Genesio s'incliner à Raymond-Kopa.

16:35 - Des changements pour l'OM (80') A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Genesio procède à deux nouveaux changements. Kamissoko et Abdelli cèdent leur place à Gomes et Abdallah.

16:35 - De Lange manque complètement sa relance (79') Alors qu'il cherchait Gouiri le long de la ligne de touche à gauche, De Lange voit sa relance filer directement en touche.

16:32 - El Ouazzani transforme le penalty ! (2-3) El Ouazzani ajuste De Lange d'une frappe plein axe et relance le SCO dans cette rencontre ! L'OM va-t-il tenir bon à un quart d'heure de la fin de cette rencontre ?

16:29 - Penalty pour Angers ! Sur corner, Nnadi défend mal sur Arcus qui s'écroule dans la surface. Penalty pour Angers !

16:27 - Deux changements pour Angers (72') Gilli procède à deux changements avec les sorties de Biumla et Allevinah pour les entrées de Kalulu et Djibirin.

16:25 - L'OM conserve (70') Dans l'entrejeu, Gouirir revient bas pour faire tourner le ballon. De Lange allonge ensuite au pied mais son geste termine directement en touche.

16:23 - Peter trouve la transversale ! (67') Le SCO était tout proche de revenir à 3-2 ! Côté droit, Peter décale Allevinah qui remise d'un centre du droit. Le français reprend en première intention d'une frappe juste après rebond. Son ballon lobe De Lange avant de percuter la transversale. Quelle occasion pour Angers !

16:21 - Egan-Riley gêne Peter (66') Côté droit, Allevinah profite d'espace pour se mettre sur son pied gauche pour ajuster un centre enroulé rentrant. A la retombée, Peter feraille dans les airs face à Egan-Riley. L'Angevin, sur le reculoir, voit son geste mourir à côté de la cage de De Lange.

16:19 - Kamissoko manque son contrôle (64') Dans l'entrejeu, Harit signe une petite passe qui casse la ligne. Weah lance ensuite Kamissoko qui manque son contrôle en pleine course dans la surface angevine. Lopes se couche sur le ballon.

16:18 - Premier changement pour Genesio (61') Juste après le but sur penalty de Gouiri, Genesio procède à son tour à son premier changement avec la sortie de Kondogbia pour l'entrée d'Aguerd.

16:16 - Gouiri met l'OM à l'abri ! (1-3) En deux temps sur penalty, Gouiri trompe Lopes d'une frappe du droit croisée qui termine dans le petit filet. Marseille fait le break et mène désormais 3-1 !

16:14 - Penalty pour l'OM ! (59') Quasiment dans l'axe, Gouiri signe une percussion en un contre un pour s'immiscer dans la surface. Belkhdim arrive en retard et déséquilibre le Marseillais. Penalty pour l'OM !

16:12 - Premier changement de la rencontre (57') Stéphane Gilli opère son premier changement du match avec la sortie de Mouton pour l'entrée de Peter. Le SCO va évoluer avec deux attaquants en pointe.

16:11 - L'OM se projette vite vers l'avant (55') Sur une relance au pied de De Lange, l'OM se met rapidement dans une position intéressante. Paixao dévie de la tête pour Gouiri qui s'emmène le ballon dans l'axe. La passe de l'Algérien pour le Brésilien est trop appuyée, Lopes se couche sur le ballon.