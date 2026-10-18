DIRECT. Real Madrid - Séville FC : Mbappé sur un nuage, suivez le match et le score

Le Real Madrid a pris le large contre le Séville FC ce dimanche, lors de la 9e journée de Liga au Bernabéu, grâce notamment à un grand Mbappé. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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22:37 - Real Madrid: Bellingham et Endrick sortent José Mourinho effectue ses deux premiers changements dans ce match, après un carton jaune reçu par Iglesias pour une faute flagrante sur Bellingham. Bernardo Silva et Brahim Diaz entrent respectivement à la place de .Jude Bellingham et Endrick.

22:33 - Fofana tente sa chance pour Séville Même si la tournure des évènements n'est pas en sa faveur, l'équipe du Séville FC continue d'attaquer dans cette deuxième période. L'international français Youssouf Fofana frappe à l'entrée de la surface mais Courtois détourne sur sa droite.

22:31 - BUT ! Mbappé marque sur penalty d'une panenka (3-0) Kylian Mbappé prend ses responsabilités sur ce penalty qu'il a lui-même obtenu et trompe Vlachodimos d'une subtile panenka ! 3-0 pour le Real Madrid après 63 minutes de jeu au Bernabéu.

22:29 - Penalty pour le Real Madrid ! Penalty pour le Real Madrid ! Parfaitement servi dans la profondeur par Diomandé, Mbappé passe devant Castrin et se fait faucher par le défenseur de Séville dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité !

22:27 - Correia reprend acrobatiquement Séville tente de profiter de cette équipe du Real Madrid qui n'est pas vraiment revenue sur la pelouse. Côté droit, Ujeke décalé Iglesias qui parvient trouver Correia au deuxième poteau. L'ancien joueur de Lille reprend d'une sorte de retourné acrobatique mais le ballon est dévié de la tête par Valverde en corner. Un corner qui ne donne rien.

22:24 - Séville: Ure et Peque remplacés L'entraîneur de Séville Luis Manuel Plaza effectue deux changements d'un coup à la 55e minute. Robbie Ure et Peque Fernandez sont remplacés respectivement par Lucas Stassin, l'ancien joueur de l'ASSE, et Manu Bueno.

22:23 - Ejuke frappe au-dessus Très remuant depuis son entrée, Ejuke percute encore une fois sur le côté droit et frappe en rentrant de la surface mais le ballon passe au-dessus !

22:20 - Endrick reste au sol Endrick reste au sol dans la surface andalouse après un contact léger avec Kike Salas, qui a laissé traîner sa main dans le visage du Brésilien. L'arbitre ne pense pas que cela soit une faute même si le Brésilien a du mal à se relever. Le jeu reprend.

22:18 - Comment le Real Madrid va gérer son avance ? Avec deux buts d'avance, le Real Madrid peut se contenter de gérer cette seconde période face à Séville, alors que les Madrilènes rejoueront en Ligue des champions dès mercredi contre le RB Leizpig avant d'aller à Barcelone dimanche prochain affronter le Barça dans le premier Clasico de la saison. José Mourinho pourrait être tenté de donner du temps de jeu à des joueurs dans cette fin de match.

22:14 - Séville: Vargas a laissé sa place Il y a eu un changement durant la mi-temps du côté du Séville FC. Ruben Vargas a été remplacé par l'attaquant nigérian Chidera Ejuke.

22:13 - C'est reparti pour Real Madrid - Séville FC ! M. Busquets Ferrer siffle le début de la seconde période entre le Real Madrid et le Séville FC ! Ce sont les joueurs madrilènes qui engagent pour ces 45 dernières minutes au Bernabéu.

22:06 - Le but superbe de Güler en vidéo Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir inscrit un très beau but ce dimanche soir au Bernabéu dans le match Real Madrid - Séville FC. Un peu avant le Français, Arda Güler avait lui aussi fait lever les spectateurs d'une frappe du gauche très inspirée. Un but à découvrir en vidéo ci-dessous. ???? | FANTASTIQUE Arda Guler qui ouvre le score pour le Real Madrid d'une FRAPPE SOMPTUEUSE ! ???? Suivez la rencontre en direct sur DAZN. ???? #LALIGA #RealMadridSevilla https://t.co/GG1yq6t2XR — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2026

22:00 - Le but génial de Mbappé en vidéo Découvrez en vidéo le but extraordinaire inscrit par Kylian Mbappé dans cette première période de Real Madrid - Séville FC. ???? | ENCHAÎNEMENT EXCEPTIONNEL DE KYLIAN MBAPPÉ ! ???? Le Real Madrid mène 2 buts à 0 grâce à ce but du français ! ????????⭐️ Suivez la rencontre en direct sur DAZN. ???? #LALIGA #RealMadridSevilla https://t.co/wJ0tlK3l3q — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2026

21:53 - C'est la pause dans ce Real Madrid - Séville FC (2-0) ! M. Busquets Ferrer siffle la mi-temps au Bernabéu ! Grâce à deux buts géniaux d'Arda Güler (30e) et de Kylian Mbappé (37e), le Real Madrid mène logiquement contre le Séville FC.

21:51 - Courtois attentif ! Agoumé est trouvé dans la surface du Real Madrid et parvient à frapper un peu en déséquilibre. Courtois se détend bien pour détourner d'une main fermé sur sa ligne.

21:49 - Quatre minutes de temps additionnel L'arbitre accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Real Madrid et le Séville FC au Bernabéu.

21:45 - Premier corner pour le Séville FC Le Séville FC obtient le premier corner de la rencontre à cinq minutes de la pause. C'est joué court pour une combinaison par Peque Fernandez, mais cela ne débouche sur rien.

21:41 - BUT ! Mbappé inscrit un but sensationnel (2-0) Kylian Mbappé inscrit un but extraordinaire pour mettre le Real Madrid à l'abri (2-0) ! À l'entrée de la surface, Mbappé est trouvé dans la course par Bellingham, auteur d'une subtile déviation. Le Français réalise un contrôle pied gauche pour se l'emmener dans la course en se retournant et élimine ensuite Vlachodimos d'un double contact génial en marquant sur sa deuxième touche de balle. Magnifique !

21:39 - Le Real Madrid dans un temps fort Le Real Madrid est dans un vrai temps fort depuis le but inscrit par Arda Güler et cherche à faire le break avant la fin de la première période. Séville tente de ne pas craquer...

21:37 - Mbappé bute sur Vlachodimos ! Première réelle occasion pour Mbappé ! Le Français parvient à s'échapper plein axe et à fausser compagnie à la défense de Séville après une accélération dont il a le secret au milieu de plusieurs défenseurs. Seul devant Vlachodimos, Mbappé croise son ballon mais le gardien grec détourne du pied.

21:34 - BUT ! Güler inscrit un golazo (1-0) Le Real Madrid prend l'avantage dans cette rencontre le Séville FC grâce à Arda Güler ! Et quel but du meneur de jeu turc. Sur l'aile gauche, Diomandé est bien lancé par Bellingham et a le temps de fixer la défense. Avant de rentrer dans la surface, il sert en retrait Güler qui reprend en première intention et enroule le ballon dans le petit filet opposé, sous la barre. C'est superbe et ça fait 1-0 pour le Real Madrid !

21:31 - Diomandé manque son centre Yan Diomandé percute sur son aile gauche et élimine Iglesias avant de centrer du gauche mais le ballon passe dans le dos de Valverde au deuxième poteau. L'Ivoirien s'est raté sur son centre.

21:28 - Arda Güler ne récolte rien Après quelques minutes, le VAR ne signale finalement rien à l'arbitre principal, qui n'est pas invité à revoir les images. Arda Güler n'est donc pas sanctionné a posteriori et le jeu reprend !

21:27 - Carton jaune pour Huijsen et Correia Il y a du flottement sur la pelouse. Arda Güler et Peque Fernandez se sont accroché sur l'action précédente et les Sévillans réclament un carton rouge pour un coup de coude. En attendant de connaître la décision de l'arbitre, Félix Correia et Dean Huijsen ont pris un carton jaune pour avoir fait monter la tension sur la pelouse...