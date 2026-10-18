Real Madrid - Séville FC : erreur interdite pour le Real et Mbappé, heure et chaîne TV
Mis sous pression par le FC Barcelone, le Real Madrid ne peut pas se permettre de se rater lors de la réception du Séville FC, ce dimanche lors de la 9e journée de Liga. Une rencontre à suivre dès 21 heures sur notre site en direct et sur les chaînes DAZN et Disney+.
17:57 - Mbappé va être scruté
Après sa victoire rocambolesque à Rome mercredi en Ligue des champions (3-4), le Real Madrid n'a pas été épargné par les critiques tant la victoire a semblé relever du miracle. Malgré son but inscrit en première période, Kylian Mbappé a aussi été critiqué pour son rendement tout au long du match et pour son absence d'implication lors des trois buts marqués par les Madrilènes en fin de match. Auteur de neuf buts en dix matchs toutes compétitions confondues, Mbappé est pourtant loin d'être le meilleur buteur en Liga avec 7 réalisations contre 12 à Raphinha (Barcelone). Le Français reste sur deux matchs de championnat sans marquer et sera très attendu ce dimanche soir.
17:01 - Le Real Madrid à 9 points de Barcelone
Le FC Barcelone a poursuivi son parcours parfait en Liga samedi en s'imposant largement sur la pelouse du Betis (2-5). Le Real Madrid pointe déjà ce dimanche, avant d'affronter Séville, à 9 points de son grand concurrent pour le titre de champion. Les Madrilènes n'ont pas le droit à l'erreur ce dimanche soir au Bernabéu, surtout que le Clasico aura lieu dimanche prochain à Barcelone...
16:06 - Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Séville FC ?
Pour cette rencontre de la 9e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match contre le Séville FC. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Andalous à Madrid se situe entre 10 et 12. La cote pour un match nul est d'environ 7.
15:32 - Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Séville FC en direct
Ce match entre le Real Madrid et le Séville FC, comptant pour la 9e journée de Liga, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur DAZN et Disney+, deux chaînes pour lesquelles il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Madrilènes et les Andalous, à partir de 21h00 ce dimanche 18 octobre, il faudra donc se rendre sur le site de DAZN ou sur celui de Disney+.
Le match Real Madrid - Séville FC, comptant pour la 9e journée de Liga, a été fixé le dimanche 18 octobre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Real Madrid - Séville FC : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.