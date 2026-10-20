DIRECT. PSG - Barcelone : le coup de tête salvateur d'Hernandez, Paris reprend la tête, suivez le match et le score

Jour de choc de Ligue des champions au Parc des Princes. Le PSG reçoit le FC Barcelone pour une affiche au sommet. Suivez le match en direct.

En direct

22:42 - YAMAL ÉGALISE !! (79') Le poison barcelonais est sorti de sa tanière. Discret durant tout ce PSG - Barcelone, Yamal déborde Zaïre-Emery qui vient de rentrer et crucifie Safonov avec un pointu hors de portée.

22:40 - Dans le dos de Fermin (78') Le Barça manque une grosse opportunité d'apporter du danger dans la surface adverse. En situation de quatre contre deux le centre de Cancelo finit dans le dos de Fermin.

22:39 - Doué prend sa chance (77') L'ancien Rennais parvient à se mettre en position de frappe mais sa tentative est ralenti par la défense catalane. Garcia peut ensuite intervenir.

22:37 - Le Parc des Princes retrouve da la voix (74') Ce deuxième but parisien a redonné du baume au coeur aux supporters parisiens qui entonnent les chants traditionnels du club. Pendant ce temps, Baldé rentre en jeu dans ce PSG - Barcelone.

22:35 - Un héros improbable pour Paris, suivez la fin du choc ! C'est le héros improbable de ce PSG - Barcelone. Pour sa première titularisation depuis près de deux ans avec Paris, Hernandez place une tête puissante dans la lucarne de Garcia. Paris reprend l'avantage.

22:34 - ET LE POTEAU ! (71') C'était allé très vite ! Hakimi centre fort à ras de terre vers Torres qui ne fait que le dévier. C'est le poteau de Joan Garcia qui sauve les Catalans de ce PSG - Barcelone.

22:32 - Le manque de précision (70') Doué peut s'en vouloir. Alors que Torres s'était fait oublier dans le dos de la défense du Barça, Doué tente de le servir mais sa passe est bien trop longue pour son partenaire. Paris semble retrouver un peu d'énergie dans ce PSG - Barcelone.

22:29 - Pacho vit une soirée compliquée (67') Après avoir pris le pied de Fermin en pleine tête en première période, il subit un nouveau choc tête contre tête au même endroit. Ça ne va pas arranger la grosse bosse qu'il a sur le front.

22:28 - La main de Safonov (66') Sur cette frappe depuis un angle fermé, Safonov ne prend aucun risque et dégage de la main. Une intervention qui semblait anodine mais importante dans une défense parisienne épuisée.

22:26 - Zabarnyi déjà dans le bain (64') L'Ukrainien doit déjà être très présent défensivement alors que le PSG souffre de plus en plus face à un Barcelone revigoré depuis quelques minutes.

22:24 - Safonov encore ! (61') C'était un mouvement d'école dans ce PSG - Barcelone. Yamal lance Gavi qui frappe en première intention dans la surface. Safonov s'impose encore dans ce PSG - Barcelone.

22:22 - Un triple changement dans ce PSG - Barcelone (60') Hansi Flick fait trois changements d'un coup à l'heure de jeu. Gavi, Adeyemi et Rodri remplacent Bernal, Pedri et Raphinha.

22:21 - Ça sent très mauvais pour Kvaratskhelia (58') Marquinhos et Kvaratskhelia vont devoir sortir dans ce PSG - Barcelone mais ça semble bien plus sévère pour le Géorgien qui se tient le genou. Akliouche et Zabarnyi font leur entrée.

22:19 - Marquinhos touché (57') Le capitaine parisien semble touché. Il s'est mis au sol tout comme Kvaratskhelia au même moment.

22:17 - LE BUT D'ESPART ! (55') C'est un jeune Catalan qui refroidit tout un stade sur cette percée solitaire. Xavi Espart fusille Safonov à bout portant et remet les compteurs à zéro dans ce PSG - Barcelone.

22:15 - Une remise loupée (53') Yamal avait, pour une fois, un peu plus d'espace. Il en a profité pour centrer au second poteau sur Raphinha qui manque un petit peu de volonté sur sa remise.

22:14 - Le face à face loupé !! (51') C'était la balle de break dans ce PSG - Barcelone. Doué lance Hakimi mais le Marocain bute sur Joan Garcia décidément très inspiré ce soir.

22:12 - Marquinhos concède le corner (50') Gordon accélère dans la surface et centre. Marquinhos est sur la trajectoire et concède un corner dans ce PSG - Barcelone.

22:11 - Doué fait l'effort (49') Cette fois, Hernandez avait été battu par la vitesse de Yamal. Doué doit revenir pour aider son coéquipier mais fait faute.

22:10 - Hernandez ne lâche pas Yamal (48') Le défenseur français ne laisse aucune possibilité à Yamal de se retourner. Sur le coup, il fait faute et l'arbitre de ce PSG - Barcelone l'a bien vu.

22:08 - Raphinha n'était pas replacé (46') L'attaquant brésilien est trouvé dans le dos de la défense parisienne mais il n'était pas encore suffisamment replacé pour éviter la position de hors-jeu.

22:07 - Un festival d'occasions et deux gros coups durs.. Suivez la seconde période du choc Ce PSG - Barcelone reprend au Parc des Princes. Après une première période très enlevée avec des occasions de part et d'autre, c'est Paris qui est devant au tableau d'affichage grâce à Désiré Doué. Ousmane Dembélé et Dani Olmo sont sortis sur blessure.

21:58 - Huit arrêts pour Joan Garcia dans ce PSG - Barcelone Il aura réalisé une première période de haut niveau. Le portier du Barça a réalisé huit arrêts durant ce premier acte. C'est bien la preuve que le PSG aura dominé les 45 premières minutes.

21:50 - La mi-temps de PSG - Barcelone est sifflée ! C'est la fin de cette première période. Le PSG est devant au tableau d'affichage grâce à un but de Doué après une grossière erreur de relance de Yamal. Et c'est plutôt logique car le Barça est dominé.