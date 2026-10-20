DIRECT. PSG - Barcelone : le match menacé à Paris ? Compos probables, chaine TV... Les infos
Jour de choc de Ligue des champions au Parc des Princes. Le PSG reçoit le FC Barcelone alors que le contexte extra-sportif est bouillant au sein de la capitale française.
10:47 - La presse espagnole s'inquiète autour de ce PSG - Barcelone
Cette affiche de Ligue des champions intervient après un week-end marquée par des manifestations mais aussi des émeutes et des pillages d'une rare violence à Paris. Alors qu'un peu plus de 2000 supporters catalans sont attendus au Parc des Princes, la presse espagnole n'a pas caché son inquiétude. Un Paris en flamme attend le Barça", a titré Mundo Deportivo. qui ajoute que la "la France et sa capitale sont actuellement le théâtre de graves troubles".
10:01 - Un PSG - Barcelone sous la menace d'un report ?
Bonjour à toutes et à tous sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté la sublime affiche de Ligue des champions programmée ce soir au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone. "Programmé" car l'affiche était encore sous la menace d'un report ce lundi alors que la tension monte au sein du pays. Les forces de l'ordre sont largement mobilisées alors que des émeutes ont éclatées tout au long du week-end au sein de la capitale. "La question ne se pose pas pour le match de (mardi) soir entre le Paris-Saint-Germain et le Barcelone Football Club", a assuré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'un point presse organisé ce lundi.
Le match PSG - Barcelone, qui compte pour la troisième journée de la Ligue des champions a été programmé ce mardi soir à 21h au Parc des Princes de Paris. C'est Canal+Foot qui a les droits de diffusion de ce choc.