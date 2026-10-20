Cristiano Ronaldo : 255 euros d'amende, des sanctions qui ressemblent à un sketch

Le Portugais connait sa sanction après son départ de la sélection au début du mois d'octobre.

Après tous les évènements autour de Cristiano Ronaldo et son départ avec fracas de la sélection portugaise, les sanctions sont tombées et font sourire. La fédération portugaise a en effet infligé à Cristiano Ronaldo 30 jours de suspension et une amende de 255 euros pour son départ du rassemblement de Ligue des nations. Il s'agit de la peine la plus légère prévue par les barèmes de l'instance. L'attaquant avait quitté la sélection le 30 septembre, à la veille du match contre le Danemark.

Si la presse portugaise reste (pour le moment) discrète sur le sujet, les médias étrangers ironisent totalement sur la légèreté de la sanction. Le média allemand NTV Sport évoque "30 secondes de salaire" en référence aux plus de 200 millions d'euros annuels touchés par la star à Al-Nassr. TalkSport parle d'une "suspension dérisoire" tandis que le brésilien Globo Esporte assure que "cette sanction n'aura absolument aucun effet".

Grâce à cette sanction ultra clémente, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver la sélection portugaise dès les deux prochains matchs, face au Danemark le 14 novembre puis contre le pays de Galles trois jours plus tard. Le président de la fédération portugaise a d'ailleurs exprimé le souhait de le voir revenir