DIRECT. Real Madrid - Leipzig : suivez le match

C'est parti au Santiago-Bernabeu entre le Real Madrid et Leipzig ! Emmenés par Mbappé, les Merengue visent, ce mercredi 21 octobre, une troisième victoire d'affilée en Ligue des Champions.

En direct

21:21 - Courtois réalise un arrêt (20e) Dans un angle fermé, Baku a pris sa chance. Le gardien du Real Madrid a facilement capté la tentative du latéral de Leipzig.

21:19 - Mbappé est signalé hors-jeu (19e) Le buteur du Real Madrid a été trop pressé face à la défense de Leipzig. La passe en profondeur de Güler était très bonne.

21:18 - Mbappé s'agace, les Merengue en difficulté.. suivez le match en direct Au quart d'heure de jeu, le Real Madrid est dominé par Leipzig (0-0). Mbappé peine à être trouvé par ses partenaires, et cela ne plaît pas à la star française.

21:11 - Nusa fait passer un gros frisson dans la défense du Real Madrid (11e) Après un superbe contrôle, la pépite de Leipzig a pris le dessus sur Valverde. Mais, derrière, Bernardo Silva s'est interposé avec un tacle glissé sur un centre au sol. Il y avait de la présence chez les visiteurs dans la surface du Real Madrid.

21:10 - Güler enflamme le stade (10e) L'ailier gauche du Real Madrid a réussi un superbe petit pont, mais sa passe dans la profondeur vers Mbappé est imprécise.

21:09 - Mbappé s'impatiente (8e) La star du Real Madrid descend jusqu'au rond central pour toucher le cuir. Pour l'instant, il y a peu de rythme dans cette première période.

21:07 - Rüdiger sauve le Real Madrid (6e) Romulo, couvert par Huijsen, a réalisé un superbe appel dans la profondeur. Heureusement pour le Real Madrid, le défenseur central a été très attentif pour éviter une grosse situation.

21:04 - Le Real Madrid reprend le contrôle (5e) Les Merengue ont repris la possession du ballon. Leipzig évolue avec un bloc médian.

21:02 - Le Real Madrid est dominé (2e) Leipzig confisque le ballon et s'approche de la surface de réparation du Real Madrid.

20:55 - C'est parti entre le Real Madrid et Leipzig ! Leipzig donne le coup d'envoi de cette rencontre de la Ligue des Champions ! L'ambiance est belle au Santiago-Bernabeu !

20:53 - Les joueurs du Real Madrid et de Leipzig entrent sur la pelouse ! Les tribunes du Santiago-Bernabeu sont pleines pour assister à cette affiche de la Ligue des Champions. Ils espèrent du grand spectacle lors de ce Real Madrid - Leipzig.

20:42 - De belles images entre Diomandé et ses anciens partenaires de Leipzig Il y avait des sourires avant le coup d'envoi de ce Real Madrid - Leipzig ! So schön, dich wiederzusehen, Yan! ???? #RMARBL #UCL https://t.co/EqZuwGIs6J — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 21, 2026

20:41 - Une recrue du Real Madrid est impressionné par la grandeur du club L'international français Ibrahim Konaté s'est confié sur ses premiers pas au Real Madrid avant de retrouver Leipzig : "C’est encore plus que ce que j’imaginais. Tout prend beaucoup plus d’ampleur, on parle de nous dans le monde entier. Je suis très heureux, j’ai toujours rêvé de jouer dans ce club. C’est incroyable d’être au Real Madrid, tout le monde m’aide énormément. Toutes les personnes qui travaillent ici m’aident et font en sorte que je me sente très bien. Le plus important pour moi, c’est de remporter des titres et j’espère y parvenir cette saison.

20:41 - Les conditions de jeu à Madrid ! Le toit du Santiago-Bernabeu est fermé pour ce Real Madrid - Leipzig ! Il fait bon dans la capitale espagnole !

20:38 - Un joueur du Real vit un moment particulier face à Leipzig L'international ivoirien Yan Diomandé retrouvé déjà son ancienne formation. L'ailier a passé une saison à Leipzig avant d'être vendu, l'été dernier, 125 millions d'euros au Real Madrid.

20:30 - Mourinho a fait une sortie étonnante avant Real Madrid - Leipzig L'entraîneur du Real Madrid a refusé d'endosser un statut de favori de la Ligue des Champions : "C'est beaucoup trop tôt. Notre objectif pour le moment est de nous qualifier, puis viendra le suivant, qui sera d’éviter les barrages. J’ai le sentiment qu’il faudra beaucoup de points pour y parvenir. Il faut d’abord atteindre les 11 ou 12 points qui permettent de se qualifier, puis obtenir ceux qui permettent de terminer parmi les huit premiers."

20:22 - L'entraîneur de Leipzig ne veut pas être impressionné par le Real Madrid Martin Demichelis s'est confié face aux médias avant le choc entre le Real Madrid et Leipzig : "Nous devons essayer d'entrer dans le match et de développer notre propre jeu. Nous devons jouer avec beaucoup de courage et montrer notre personnalité. Si nous y parvenons, nous pourrons également imposer notre football. Affronter les plus grandes institutions, les meilleurs entraîneurs et les meilleurs joueurs est l'une des plus belles choses que le football puisse offrir. Nous avons l'occasion de jouer contre une équipe exceptionnelle, avec de très grandes individualités. Cela exigera une concentration maximale pour réaliser une grande prestation."

20:14 - Pourquoi le Real Madrid est dans une semaine de la plus haute importance Face à Leipzig, ce mercredi 21 octobre, le Real Madrid peut faire un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions. Néanmoins, le sommet se situe dimanche. Les Merengue affrontent le FC Barcelone en Liga. Ils comptent déjà six points de retard sur leur rival de toujours.

20:06 - La composition de Leipzig est connue ! L'international allemand David Raum a été désigné capitaine de Leipzig pour cette affiche face au Real Madrid. Diese Elf startet für uns in Madrid ???????? #RMARBL #UCL https://t.co/HaaSFMLEFw — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 21, 2026

20:03 - La composition du Real Madrid est tombée ! Comme d'habitude, Federico Valverde a été nommé capitaine de son équipe pour ce Real Madrid - Leipzig. ????✅ ¡Nuestro XI inicial! ???? @RBLeipzig https://t.co/phBFe2RTnR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 21, 2026

20:00 - Real Madrid - Leipzig, coup d'envoi dans une heure ! Les spectateurs commencent à arriver au Santiago-Bernabeu. Dans quelques instants, les compositions de départ seront révélées !

19:41 - Une statistique favorable au Real Madrid au Bernabéu Le Real Madrid a remporté ses six rencontres à domicile disputées depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, selon son site officiel. Sur ces six matches, les Merengues ont inscrit 19 buts et en ont encaissé quatre. Il faudra donc un exploit pour Leipzig.

19:25 - Qui est le favori entre le Real Madrid et Leipzig ? Les opérateurs de paris donnent un net avantage au Real Madrid dans ce choc de la Ligue des Champions. Betclic : Real Madrid (1.19) - Nul (7.25) - Leipzig (9.00).

Winamax : Real Madrid (1.19) - Nul (7.25) - Leipzig (8.00).

Unibet : Real Madrid (1.18) - Nul (7.00) - Leipzig (9.50).

19:02 - Leipzig réussit plutôt bien au Real Madrid Sur les quatre rencontres disputées en Ligue des Champions, le Real Madrid a remporté deux manches. Leipzig a gagné une fois. Il y a également eu un match nul entre les deux formations.

18:35 - Real Madrid - Leipzig, un duel déjà bien connu en Ligue des Champions ! Le Real Madrid et le RB Leipzig se sont affrontés à quatre reprises en Ligue des Champions. Les deux clubs ont notamment croisé le fer lors de la phase de groupes 2022-2023 et en huitièmes de finale de l'édition 2023-2024.

18:04 - Un arbitre roumain au sifflet de ce Real Madrid - Leipzig José Mourinho a évoqué l'arbitrage lors de sa conférence de presse et a salué la qualité de l'arbitre István Kovács, désigné pour cette affiche entre le Real Madrid et Leipzig. Le Portugais a estimé que son expérience et sa personnalité pouvaient limiter le recours à la VAR.

17:27 - Leipzig a retrouvé le sourire en Ligue des Champions Après une lourde défaite à Côme (4-1) lors de la première journée, le RB Leipzig a réagi en dominant le PSV Eindhoven (1-0), le 13 octobre. Les Allemands se présentent donc sur le terrain du Real Madrid avec trois points au compteur et l'ambition de confirmer ce rebond.

16:49 - Tout n'a pas été simple pour le Real Madrid de Mbappé en Ligue des Champions Les hommes de José Mourinho restent sur un succès spectaculaire sur la pelouse de l'AS Rome. Vainqueur (3-4) après avoir été mené de deux buts (3-1), le Real Madrid a confirmé sa capacité à faire la différence dans une rencontre riche en buts.

16:00 - Le Real Madrid veut poursuivre son sans-faute en Ligue des Champions face à Leipzig Le Real Madrid veut enchaîner un troisième succès consécutif. Les Madrilènes ont battu l'Inter (2-1) lors de leur entrée en lice en Ligue des Champions, puis se sont imposés sur la pelouse de l'AS Rome (4-3).

15:05 - Quel visage aura Leipzig face au Real Madrid ? Le RB Leipzig arrive toutefois après une lourde défaite en championnat contre le Bayern Munich (6-1). En conférence de presse, David Raum a reconnu que son équipe avait manqué d'intensité et de combativité. Les Allemands devront afficher un tout autre visage pour espérer un visage positif face au Real Madrid.

14:18 - Mbappé a bien entamé cette campagne de la Ligue des Champions Le buteur du Real Madrid a marqué à deux reprises lors des deux premières journées de la Ligue des Champions. Il devra encore porter son équipe face à Leipzig.

13:32 - Mourinho a mis le Real Madrid en alerte pour la réception de Leipzig Le technicien du Real Madrid a tenu à rappeler que Leipzig ne devait pas être réduit à sa défaite contre le Bayern : "Leipzig n'est pas l'équipe qui a si mal perdu à Munich. C'est l'équipe qui a battu le PSV, qui a trois points et qui veut se qualifier."

11:41 - Une solution en streaming pour suivre Real Madrid - Leipzig Les abonnés pourront également regarder l'affiche entre le Real Madrid et Leipzig sur myCANAL, la plateforme de streaming du groupe CANAL+. Ce sera ici pour suivre les prouesses de Kylian Mbappé.

10:05 - La composition attendue du côté de Leipzig pour défier le Real Madrid L'international français Nkunku sera l'une des principales menaces de Leipzig face au Real Madrid : Vandevoordt - Baku, Orban, Lukeba, Raum (Cap.) - Banzuzi, El Aynaoui - Maksimovic, Nkunku, Nusa - Rômulo.

10:04 - La composition probable du Real Madrid pour défier le RB Leizpig Toutes les stars du Real Madrid sont annoncées dans le onze de départ face à Leipzig : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - Bellingham, Valverde (Cap.), Arda Güler - Yan Diomandé, Mbappé, Vinicius Jr.

10:03 - Sur quelle chaîne voir Real Madrid - Leipzig ? Cette rencontre entre le Real Madrid et Leipzig sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal+ Sport et Canal+ Live 3 à partir de 21 heures.

10:02 - Pour Mourinho, "personne n'est intouchable" au Real Madrid Face à la presse avant la rencontre entre le Real Madrid et Leipzig, l'entraîneur portugais a fait une déclaration sur ses stars : "Personne n’est intouchable. Je n’aime pas cette notion de joueur intouchable. Ce qui rend un joueur intouchable, ce sont les performances sur le terrain." Mbappé, Vinicius, Bellingham sont prévenus.

10:01 - Quand se jouera Real Madrid - Leipzig ? Le coup d'envoi de cette affiche de la Ligue des champions sera donné ce mercredi 21 octobre à 21 heures, heure française, au stade Santiago-Bernabeu de Madrid.