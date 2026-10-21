DIRECT. Real Madrid - Leipzig : Mourinho envoie une pique à Mbappé et ses stars... heure, chaîne, compos
Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid reçoit, ce mercredi 21 octobre, Leipzig au stade Santiago-Bernabeu. En avant-match, José Mourinho a mis la pression sur ses cadres.
11:41 - Une solution en streaming pour suivre Real Madrid - Leipzig
Les abonnés pourront également regarder l'affiche entre le Real Madrid et Leipzig sur myCANAL, la plateforme de streaming du groupe CANAL+. Ce sera ici pour suivre les prouesses de Kylian Mbappé.
10:05 - La composition attendue du côté de Leipzig pour défier le Real Madrid
L'international français Nkunku sera l'une des principales menaces de Leipzig face au Real Madrid : Vandevoordt - Baku, Orban, Lukeba, Raum (Cap.) - Banzuzi, El Aynaoui - Maksimovic, Nkunku, Nusa - Rômulo.
10:04 - La composition probable du Real Madrid pour défier le RB Leizpig
Toutes les stars du Real Madrid sont annoncées dans le onze de départ face à Leipzig : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - Bellingham, Valverde (Cap.), Arda Güler - Yan Diomandé, Mbappé, Vinicius Jr.
10:03 - Sur quelle chaîne voir Real Madrid - Leipzig ?
Cette rencontre entre le Real Madrid et Leipzig sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal+ Sport et Canal+ Live 3 à partir de 21 heures.
10:02 - Pour Mourinho, "personne n'est intouchable" au Real Madrid
Face à la presse avant la rencontre entre le Real Madrid et Leipzig, l'entraîneur portugais a fait une déclaration sur ses stars : "Personne n’est intouchable. Je n’aime pas cette notion de joueur intouchable. Ce qui rend un joueur intouchable, ce sont les performances sur le terrain." Mbappé, Vinicius, Bellingham sont prévenus.
10:01 - Quand se jouera Real Madrid - Leipzig ?
Le coup d'envoi de cette affiche de la Ligue des champions sera donné ce mercredi 21 octobre à 21 heures, heure française, au stade Santiago-Bernabeu de Madrid.
Le match entre le Real Madrid et Leipzig débutera ce mercredi 21 octobre, au stade Santiago-Bernabeu, à 21 heures. Cette affiche comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions est à suivre sur Canal + Sport ou Canal + Live 3.