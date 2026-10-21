Khvitcha Kvaratskhelia : rupture d'un ligament croisé lors de PSG - Barça, sa durée d'indisponibilité

Le joueur parisien Khvitcha Kvaratskhelia a été victime d'une rupture du ligament croisé ce mardi 20 octobre.

C'est un coup dur pour le Géorgien Khvitcha Kvaratskhelia. Le Paris Saint-Germain a communiqué ce mercredi 21 octobre le bilan médical après la victoire contre Barcelone en Ligue des champions. Si Ousmane Dembélé et Marquinhos manqueront plusieurs semaines de compétition pour des pépins musculaires, Khvicha Kvaratskelia est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera absent plusieurs mois. Le club annonce une opération chirurgicale dans les prochains jours.

Un véritable coup dur pour le PSG qui va enchaîner les échéances ces prochaines semaines et dès dimanche avec le choc en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais.

Barcelona maçnda sakatlk yaayan Khvicha Kvaratskhelia'nn durumunun ciddi olabilecei belirtildi. Fransz basn, Gürcü yldzn çapraz balarnn kopmasndan endie edildiini yazd. https://t.co/xon40vSouW — Sporxtv (@sporxtv) October 21, 2026

La durée d'absence va être longue car les activités sportives légères et non exigeantes sont possibles progressivement seulement dans les 6 mois environ après l'opération. Les activités sportives autorisées sont notamment la natation à 2-3 mois, le cyclisme à 1-2 mois, le jogging lent à 4 mois etc. Les sports de contact qui font appel à de nombreux changements de direction et de pivot du genou doivent attendre jusqu'à 9 mois post opératoire comme donc le football.