DIRECT. Barcelone - Real Madrid : "injuste", Jose Mourinho plante le décor du Clasico, compos probables, heure et chaîne TV
Week-end de Clasico en Espagne. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce dimanche soir pour le compte de la 10e journée de Liga. Jose Mourinho, encore inspiré en conférence de presse, a déjà lancé le choc.
10:08 - Jour de Clasico ! Barcelone - Real Madrid, c'est ce soir
C'est toujours une affiche très attendue par le monde du football chaque année. Le Clasico, en Espagne, se tient ce soir au Camp Nou de Barcelone. La rencontre, programmée à 21h, sera diffusée sur DAZN et Disney+. Elle sera également à suivre en direct commenté sur le site de l'Internaute. Suivez les dernières informations de ce choc tout au long de la journée.
Le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui compte pour la 10e journée du championnat espagnol, a été programmé ce dimanche soir à 21h. Il sera diffusé conjointement par DAZN et Disney+.