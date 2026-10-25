DIRECT. Barcelone - Real Madrid : suivez le match et le score du Clasico

Week-end de Clasico en Espagne. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce dimanche soir pour le compte de la 10e journée de Liga. Suivez l'avant-match en direct.

En direct

21:16 - Lunin prend des risques (14') Le portier ukrainien a encore quitté sa surface pour devancer Raphinha mais son contrôle de la poitrine est trop approximatif et il n'est pas loin de perdre la maitrise du cuir.

21:14 - Diomandé ne comprend pas (13') L'ailier ivoirien était enfermé et devait obtenir un corner mais l'arbitre ne l'a pas vu et désigne la sortie de but. Stupeur pour Yan Diomandé.

21:13 - Raphinha déclenche le pressing (12') L'international brésilien montre l'exemple dans ce Barcelone - Real Madrid en ne laissant pas respirer le porteur du ballon.

21:11 - Tchouameni ne comprend pas (10') Le Français est en retard sur Espart et fauche le jeune Barcelonais. Il se plaint auprès de l'arbitre tout comme José Mourinho qui met la pression sur l'arbitre de ce Barcelone - Real Madrid.

21:10 - Le Real déjà dépassé, suivez le Clasico en direct Après même pas 10 minutes de jeu dans ce Barcelone - Real Madrid, les Merengue ne font que subir et sont même proches de la rupture face à la force offensive catalane.

21:07 - Gordon s'essaye (7') L'international anglais prend sa chance depuis l'extérieur de la surface mais c'est dans les gants de Lunin qui se rassure dans ce Barcelone - Real Madrid.

21:05 - Güler en solitaire (5') Les Blaugrana ont le ballon mais n'était pas loin de se faire piéger sur cette percée solitaire de Güler qui voit sa frappe trop enlevée.

21:04 - Le combat commence (3') Le FC Barcelone et le Real Madrid mettent déjà beaucoup d'intensité dans ce Clasico. Diomandé est déjà dans le bain pour son premier Barça-Real.

21:03 - Lunin sort de sa surface (1') Yamal enchaine très vite après un contrôle et cherche Raphinha dans la profondeur. Lunin est obligé de sortir de sa surface et de repousser.

21:02 - Barcelone - Real Madrid débute ! Et c'est parti pour le 265e Clasico de l'histoire. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour le compte de la 10e journée de Liga dans un Camp Nou comble et prêt à vibrer.

20:58 - Les joueurs entrent sur la pelouse Ce Barcelone - Real Madrid est sur le point de débuter. Les 22 acteurs sont sortis des vestiaires pour disputer ce Clasico. Le tifo géant est déployé et fait le tour du Camp Nou. Le décor est planté.

20:49 - Mourinho invaincu contre le Barça depuis cinq matchs L'entraineur du Real Madrid est sur une belle série de cinq rencontres de suite sans défaite face au FC Barcelone (3v et 2n). 5 - José Mourinho no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos con el @realmadrid ante el @FCBarcelona en todas las competiciones (3V 2E). Solo dos entrenadores del Real Madrid han permanecido invictos en seis o más duelos de #ElClásico en toda la historia: Miguel Muñoz entre 1962 y1965 (7P 7V) y Vicente del Bosque entre 2001 y 2003 (7P 2V 5E). Reto. — OptaJose (@OptaJose) October 25, 2026

20:42 - Un gros coup au classement ? Ce Barcelone - Real Madrid pourrait déjà hypothéquer les chances de titre des Merengue cette année. En effet, les Blaugrana pourraient déjà compter neuf points d'avance sur son rival en cas de succès.

20:35 - Un duel de buteurs pour ce Barcelone - Real Madrid Ces Clasico sont souvent aussi une histoire d'individualités. Après l'ère Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, celle de Lamine Yamal et Kylian Mbappé semble être venue. Les deux hommes comptabilisent respectivement huit et neuf buts depuis le début de la saison. Mais c'est un autre Barcelonais qui domine le classement des buteurs en Espagne. Raphinha a déjà marqué 12 buts.

20:28 - Un tifo géant pour ce Barcelone - Real Madrid Ce Barcelone - Real Madrid n'est jamais un match comme les autres et les supporters barcelonais ont préparé un tifo grandeur nature pour ce rendez-vous. Il sera dévoilé dans moins d'une vingtaine de minutes. TOUT EST PRÊT AU CAMP NOU Le géant tifo est en place https://t.co/pJ4vPcuONR — (@BarcaFRNews) October 25, 2026

20:21 - Des derniers Clasico qui ont penché en faveur du Barça Les derniers Barcelone - Real Madrid ont souvent tourné en faveur des Catalans qui ont remporté cinq des six derniers matchs entre les deux formations. Ce soir, ce sont bien les Barcelonais qui sont les favoris de ce rendez-vous.

20:14 - Un maillot spécial pour ce Barcelone - Real Madrid Pour ce Clasico, les Barcelonais endosseront une tunique particulière. Une collaboration avec le rappeur américain Tyler The Creator et sa marque Golf Wang. Una camiseta única para un partido único. FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG Consíguela: https://t.co/hsR4zzM7jR https://t.co/HWmAEGRiQy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2026

20:07 - Des manifestations avant Barcelone - Real Madrid Cet avant-match de Barcelone - Real Madrid a été marqué par des manifestations aux abords du stade. Les employés du club sont en grève pour protester contre leur condition de travail. PROTESTAS EN LOS EXTERIORES DEL CAMP NOU! Los trabajadores del Barça, en huelga por sus condiciones laborales, se manifiestan en los prolegómenos del Clásico. @Forjanes_AS https://t.co/guRUIJiS8j — Diario AS (@diarioas) October 25, 2026

20:00 - Barcelone - Real Madrid, c'est dans une heure Le Clasico va débuter à 21h au Camp Nou. Les deux équipes sont arrivées dans l'antre catalan et ne vont plus tarder à débuter leur échauffement.

19:46 - La compo du Barça face au Real Madrid Et voici le onze de départ du FC Barcelone avec du grand classique. Lamine Yamal est évidemment présent. Gordon et Raphinha seront aussi présents en attaque. La compo du Barça face au Real Madrid : Joan García - Xavi Espart, Cubarsí, Gérard Martín, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermín López - Lamine Yamal, Raphinha, Gordon. #ElClásico https://t.co/mzF6OXNeTw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2026

19:42 - La compo du Real Madrid avec une surprise au milieu de terrain José Mourinho a décidé de lancer directement Bernardo Silva dans l'entre-jeu. Le Portugais accompagnera Aurélien Tchouameni alors que Federico Valverde devrait occuper le poste de latéral. La compo du Real Madrid face au FC Barcelone : Lunin - Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo - Güler, Bellingham, Diomandé - Mbappé. Nuestro XI inicial! @FCBarcelona_es @UnicajaBanco https://t.co/bBESv0aW6C — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

19:26 - Hansi Flick veut museler Mbappé Si José Mourinho a avoué ne rien changer pour essayer de contenir Lamine Yamal, Hansi Flick, quant à lui, veut clairement limiter l'influence de Kylian Mbappé dans ce Barcelone - Real Madrid. "Notre placement est important, avec ou sans le ballon. Sans le ballon, il s'agit de maintenir une distance adéquate entre les joueurs, d'être compacts et de mettre la pression sur le ballon. C'est très important quand on joue avec une ligne haute, car je pense que si on respecte tout cela, c'est beaucoup plus facile pour la ligne défensive de défendre. C'est ce qu'il nous faut faire", a expliqué le technicien barcelonais.

19:05 - Fermin Lopez lassé du Real Madrid Un Clasico débute souvent aussi avant même le coup d'envoi de la rencontre. Et ce FC Barcelone - Real Madrid ne déroge pas à la règle. En effet, Fermin Lopez a été piquant envers ses rivaux lors d'une interview accordée à Teledeporte. Il a notamment estimé que les déclarations de Mourinho et du Real Madrid concernant les arbitres commençaient à être "un peu lassantes". "Ce n’est pas juste de se livrer à ce genre de rhétorique quand tout va bien pour nous, mais je n’aime pas être mêlé à cette polémique, et personne d’autre dans l’équipe non plus", a ajouté le milieu de terrain du Barça.

18:36 - Pas de plan anti-Yamal pour Mourinho et le Real Madrid En conférence de presse, José Mourinho l'a assuré. Il ne changera pas ses plans pour essayer de contenir Lamine Yamal : "C'est un grand joueur, et les grands joueurs se respectent. Mais respecter est une chose, changer ses plans tactiques, la structure de son équipe, et oublier sa propre identité, en est une autre. Nous ne ferons jamais cela, ni pour lui, ni pour d'autres joueurs de grand talent que nous affronterons."