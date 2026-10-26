DIRECT. Ballon d'or 2026 : Kane, Yamal et Mbappé, un classement déjà connu
Le Ballon d'or 2026 est remis ce lundi 26 octobre et un classement est déjà annoncé.
- Le Ballon d'or 2026 est remis ce lundi soir à Londres. Une cérémonie délocalisée, en hommage à Sir Stanley Matthews (Anglais et ancien joueur de Blackpool) qui a été le tout premier lauréat du Ballon d'Or en 1956.
- Si on ne connait pas encore l'ordre exact de ce Ballon d'or, on ne se mouille pas trop en disant que le gros du classement est déjà connu. Sans surprise, Lamine Yamal, champion du monde, Harry Kane et Kylian Mbappé sont les grands favoris de ce Ballon d'or 2026. On n'oublie pas non plus Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, vainqueurs une nouvelle fois de la Ligue des champions même si les deux joueurs parisiens semblent partir pour terminer 4 et 5e.
- Depuis plusieurs jours, des classements sont annoncés de partout avec Harry Kane vainqueur, Lamine Yamal également...Mais pour rappel et comme l'a expliqué l'ancien patron de France Football sur RMC, le vainqueur n'est au courant qu'au dernier moment... "Depuis 2024, les lauréats ne sont plus prévenus de leur sort avant la cérémonie et sont tous logés à la même enseigne. Quand ils vont arriver dans la salle à Londres, il n’y en a pas un qui pourra lever les bras avant les autres, parce qu’ils ne sont pas au courant. On a changé les règles après les règnes de Messi et de Ronaldo. Pour maintenir le secret plus facilement, il a été décidé de cacher le nom du lauréat jusqu’au bout"
12:02 - Le tapis rouge du Ballon d'or à 19h30
C'est à partir de 19h30 que les premiers visages de la soirée seront connus au London Palladium. Le tapis rouge accueillera les invités de cette grande soirée du football. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore le tenant du titre Ousmane Dembélé sont attendus.
11:24 - Lamine Yamal va venir accompagné
Le jeune prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal a affrété un jet privé pour faire le déplacement à Londres et assister à la cérémonie du Ballon d'or. Il ne sera pas tout seul puisqu'il a convié tous ses proches pour cette soirée qui pourrait être merveilleuse pour lui et sa famille.
10:41 - Les premiers noms du classement révélés à 17h
Si la cérémonie du Ballon d'or débutera à 21h00, le classement du Ballon d'or 2026 dévoilera ses premiers noms de la 30e place à la 1ère place dès 17h. Il pourrait vite y avoir des surprises cette année tant le dénouement est encore très incertain.
10:01 - Les 30 nominés pour le Ballon d'or 2026
Si trois noms sortent du lot pour devenir le nouveau Ballon d'or, il faut rappeler que 30 joueurs sont nominés et peuvent prétendre à remporter la plus belle distinction individuelle.
Les 30 nominés pour le Ballon d'or 2026 :
- Jude Bellingham - 23 ans - Angleterre - Real Madrid
- Pau Cubarsi - 19 ans - Espagne - FC Barcelone
- Marc Cucurella - 28 ans - Espagne - Chelsea puis Real Madrid
- Ousmane Dembélé - 29 ans - France - Paris Saint-Germain
- Luis Diaz - 29 ans - Colombie - Bayern Munich
- Bruno Fernandes - 32 ans - Portugal - Manchester United
- Erling Haaland - 26 ans - Norvège - Manchester City
- Gabriel - 28 ans - Brésil - Arsenal
- Harry Kane - 33 ans - Angleterre - Bayern Munich
- Achraf Hakimi - 27 ans - Maroc - Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal - 19 ans- Espagne - FC Barcelone
- Khvicha Kvaratskhelia - 25 ans - Géorgie - Paris Saint-Germain
- Marquinhos - 32 ans - Brésil - Paris Saint-Germain
- Sadio Mané - 34 ans - Sénégal - Al-Nassr
- Lautaro Martinez - 28 ans - Argentine - Inter
- Kylian Mbappé - 27 ans - France - Real Madrid
- Nuno Mendes - 24 ans - Portugal - Paris Saint-Germain
- Lionel Messi - 39 ans - Argentine - Inter Miami
- Michael Olise - 24 ans - France - Bayern Munich
- João Neves - 21 ans - Portugal - Paris Saint-Germain
- Willian Pacho - 24 ans - Equateur - Paris Saint-Germain
- Julian Quiñones - 29 ans - Mexique - Al-Qadsiah
- Declan Rice - 27 ans - Angleterre - Arsenal
- Rodri - 30 ans - Espagne - Manchester City puis FC Barcelone
- Fabian Ruiz - 30 ans - Espagne - Paris Saint-Germain
- Ferran Torres - 26 ans - Espagne - FC Barcelone puis Paris Saint-Germain
- William Saliba - 25 ans - France - Arsenal
- Dayot Upamecano - 27 ans - France - Bayern Munich
- Vinicius Junior - 26 ans - Brésil - Real Madrid
- Vitinha - 26 ans - Portugal - Paris Saint-Germain
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
09:22 - La cérémonie du Ballon d'or à Londres
Pour sa 70e édition, le Ballon d'or a décidé de se délocaliser loin de Paris. Les organisateurs ont choisi le London Palladium pour ce qui va clôturer un feuilleton qui aura tenu en haleine le monde du football pendant de nombreuses semaines.
08:44 - Le classement du Ballon d'or 2026 déjà connu ?
Comme chaque année, des classements sont dévoilés avant la cérémonie. Dur de différencier le vrai du faux mais plusieurs classements qui ont fuité donnent l'avantage à un certain Harry Kane. L'international anglais pourrait décrocher son premier Ballon d'or. Il devancerait Lamine Yamal et Kylian Mbappé.
Le jury du Ballon d'or est composé de journalistes, un par pays. Pour les hommes, il s'agit des 100 meilleures nations du classement FIFA. Pour les femmes, il s'agit des 50 meilleures. Chaque votant sélectionne ses favoris selon trois critères. Les performances individuelles et décisives, les performances collectives et les trophées remportés, ainsi que le fair-play et l'esprit sportif sur et en dehors du terrain.