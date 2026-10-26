DIRECT. Ballon d'or 2026 : Kane, Yamal et Mbappé, un classement déjà connu

Le Ballon d'or 2026 est remis ce lundi 26 octobre et un classement est déjà annoncé.

L'essentiel

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12:02 - Le tapis rouge du Ballon d'or à 19h30 C'est à partir de 19h30 que les premiers visages de la soirée seront connus au London Palladium. Le tapis rouge accueillera les invités de cette grande soirée du football. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore le tenant du titre Ousmane Dembélé sont attendus.

11:24 - Lamine Yamal va venir accompagné Le jeune prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal a affrété un jet privé pour faire le déplacement à Londres et assister à la cérémonie du Ballon d'or. Il ne sera pas tout seul puisqu'il a convié tous ses proches pour cette soirée qui pourrait être merveilleuse pour lui et sa famille.

10:41 - Les premiers noms du classement révélés à 17h Si la cérémonie du Ballon d'or débutera à 21h00, le classement du Ballon d'or 2026 dévoilera ses premiers noms de la 30e place à la 1ère place dès 17h. Il pourrait vite y avoir des surprises cette année tant le dénouement est encore très incertain.

10:01 - Les 30 nominés pour le Ballon d'or 2026 Si trois noms sortent du lot pour devenir le nouveau Ballon d'or, il faut rappeler que 30 joueurs sont nominés et peuvent prétendre à remporter la plus belle distinction individuelle. Les 30 nominés pour le Ballon d'or 2026 : Jude Bellingham - 23 ans - Angleterre - Real Madrid

Pau Cubarsi - 19 ans - Espagne - FC Barcelone

Marc Cucurella - 28 ans - Espagne - Chelsea puis Real Madrid

Ousmane Dembélé - 29 ans - France - Paris Saint-Germain

Luis Diaz - 29 ans - Colombie - Bayern Munich

Bruno Fernandes - 32 ans - Portugal - Manchester United

Erling Haaland - 26 ans - Norvège - Manchester City

Gabriel - 28 ans - Brésil - Arsenal

Harry Kane - 33 ans - Angleterre - Bayern Munich

Achraf Hakimi - 27 ans - Maroc - Paris Saint-Germain

Lamine Yamal - 19 ans- Espagne - FC Barcelone

Khvicha Kvaratskhelia - 25 ans - Géorgie - Paris Saint-Germain

Marquinhos - 32 ans - Brésil - Paris Saint-Germain

Sadio Mané - 34 ans - Sénégal - Al-Nassr

Lautaro Martinez - 28 ans - Argentine - Inter

Kylian Mbappé - 27 ans - France - Real Madrid

Nuno Mendes - 24 ans - Portugal - Paris Saint-Germain

Lionel Messi - 39 ans - Argentine - Inter Miami

Michael Olise - 24 ans - France - Bayern Munich

João Neves - 21 ans - Portugal - Paris Saint-Germain

Willian Pacho - 24 ans - Equateur - Paris Saint-Germain

Julian Quiñones - 29 ans - Mexique - Al-Qadsiah

Declan Rice - 27 ans - Angleterre - Arsenal

Rodri - 30 ans - Espagne - Manchester City puis FC Barcelone

Fabian Ruiz - 30 ans - Espagne - Paris Saint-Germain

Ferran Torres - 26 ans - Espagne - FC Barcelone puis Paris Saint-Germain

William Saliba - 25 ans - France - Arsenal

Dayot Upamecano - 27 ans - France - Bayern Munich

Vinicius Junior - 26 ans - Brésil - Real Madrid

Vitinha - 26 ans - Portugal - Paris Saint-Germain OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

09:22 - La cérémonie du Ballon d'or à Londres Pour sa 70e édition, le Ballon d'or a décidé de se délocaliser loin de Paris. Les organisateurs ont choisi le London Palladium pour ce qui va clôturer un feuilleton qui aura tenu en haleine le monde du football pendant de nombreuses semaines.

08:44 - Le classement du Ballon d'or 2026 déjà connu ? Comme chaque année, des classements sont dévoilés avant la cérémonie. Dur de différencier le vrai du faux mais plusieurs classements qui ont fuité donnent l'avantage à un certain Harry Kane. L'international anglais pourrait décrocher son premier Ballon d'or. Il devancerait Lamine Yamal et Kylian Mbappé.