DIRECT. Ballon d'or 2026 : Kane sacré, Mbappé passe à côté, le classement complet et détaillé

Le Ballon d'or 2026 a été remis à Harry Kane chez les hommes et à Alexia Putellas chez les femmes ce lundi 26 octobre. Déception pour Kylian Mbappé qui n'est pas passé loin selon les mots du directeur de France Football.

L'essentiel

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10:15 - Chaos sur le tapis rouge londonien après le Ballon d'or Il est 23h36 lundi soir lorsque le tapis rouge du London Palladium se retrouve totalement engorgé. Vans et bus peinent à rejoindre les invités pour les raccompagner, provoquant une attente de plus de 30 minutes. Ce nouvel incident s'ajoute à une soirée déjà marquée par plusieurs couacs d'organisation.

09:58 - Kane sacré Ballon d'or, le 5e anglais ! Harry Kane succède à quatre de ses compatriotes au palmarès. Après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001), voici l'heure de Harry Kane.

09:54 - "Tout semble dirigé", l'accusation de Guti Au-delà du symbole de la cérémonie londonienne, Guti va plus loin dans ses accusations. "Franchement, tout semble dirigé, complètement. C'est l'impression que j'ai, et c'est ce que j'ai toujours pensé de ce prix", a lâché l'ancien Galactique du Real Madrid, peu convaincu par la légitimité du sacre de Kane au Ballon d'or.

09:27 - Harry Kane sacré au Ballon d'or, Guti crie au complot Consultant pour l'émission espagnole "El Chiringuito", Guti n'a pas caché son agacement après le sacre d'Harry Kane au Ballon d'or 2026. L'ancien joueur du Real Madrid pointe du doigt le lieu de la cérémonie, organisée à Londres pour cette 70e édition, et remportée justement par un joueur londonien. "Quelle coïncidence, non? Incroyable, n'est-ce pas ?", a-t-il ironisé en direct.

09:01 - Le rédacteur en chef de France Football égratigne le PSG Au micro de la Chaine l'Equipe après la cérémonie du Ballon d'or 2026, Vincent Garcia, patron de France Football qui organise la cérémonie, a reproché au PSG une communication un peu trop floue autour de leurs joueurs : "La communication du PSG n’a pas été très claire ces trois derniers jours. À mon sens, le club aurait dû concentrer sa communication autour d’Ousmane Dembélé, tenant du titre du Ballon d’Or, plutôt que de disperser ses efforts."

08:31 - Le Bayern Munich retrouve un Ballon d'or dans son effectif Si les Bavarois restent loin du Barça et du Real Madrid aux nombres de Ballon d'or récoltés, ils retrouvent un joueur de leur effectif sacré pour la première fois depuis 1981. Cela porte à six le nombre de joueurs du Bayern Munich décorés dans ce domaine. C'est encore loin du Real Madrid (12) et le FC Barcelone (15).

08:02 - À 39 ans, Lionel Messi dans le top 5 du Ballon d'or 2026 Son nom a presque été mis de côté pour la première fois depuis des décennies dans une soirée du Ballon d'or. Et pourtant, l'octuple vainqueur Lionel Messi n'était pas loin de jouer les trouble-fêtes à 39 ans. Il termine à la 5e place du classement avec 75 contributions décisives (buts et passes décisives) sur la saison écoulée et une grande Coupe du monde.

07:28 - "On a gagné ça nous ?" Luis Enrique taquin après le titre du PSG Le club de la capitale a reçu un trophée hier soir lors de la cérémonie du Ballon d'or 2026. Pour la deuxième année de suite, les Parisiens sont repartis avec le club de l'année. Pas de quoi émouvoir Luis Enrique qui, après la victoire de son club face à l'OL ce lundi soir, a réagit avec sarcasme : "On a gagné ça nous ? Félicitations à tous les supporters".

06:02 - Un lot de consolation pour Lamine Yamal ? Pas sûr... L'international espagnol est entré dans l'histoire des cérémonies du Ballon d'or 2026 en remportant, pour la troisième fois de suite, le trophée du meilleur jeune de moins de 21 ans. Mais il ne s'en était pas caché. L'ailier barcelonais visait le Ballon d'or cette année après avoir remporté la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne.

04:01 - Le détail des votes et des points ce samedi Il faudra encore patienter un peu avant de découvrir les détails des résultats et savoir quel écart séparait Harry Kane et Kylian Mbappé. Les résultats seront dévoilés ce samedi dans France Football.

02:29 - Un nouvel échec pour Kylian Mbappé Encore une année sans pour Kylian Mbappé qui ne décroche toujours pas de Ballon d'or. L'attaquant français est passé, pour la première fois de sa carrière, tout près de le remporter. Il s'installe à la deuxième place du classement alors que son meilleur classement jusqu'ici était la 3e place en 2023.

01:42 - Beaucoup "d'adrénaline" pour Harry Kane "Il y a tellement d'émotions. Il y a énormément d'adrénaline jusqu'à entendre mon nom. C'est énormément de travail et je suis très heureux de partager avec toute ma famille, mes amis et mes supporters ici. J'essaye toujours d'être moi-même. Le soutien du public ça aide mais j'ai une façon singulière avec mon approche du jeu et les gens ressentent ça", a déclaré Harry Kane après son sacre au Ballon d'or 2026 au micro de La Chaîne l'Equipe.

01:08 - Harry Kane, 5e Ballon d'or de l'histoire Distingué de son premier Ballon d'or, Harry Kane est devenu le cinquième Anglais à recevoir cet objet sacré pour n'importe quel footballeur. Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001) l'avaient remporté avant lui.

00:58 - Le rédacteur en chef de France Football en dit plus sur les résultats "Cette année il y avait plusieurs prétendants sérieux et les deux plus proches sont les deux premiers. Ça se joue à très peu de choses mais vous retrouverez tous ces détails ce samedi. L'écart est moindre qu'en 2024 qui était de 41 points à l'époque entre Rodri et Vinicius. Si on analyse les votes, il y a eu un partage de voix entre Rodri et Lamine Yamal car il y a eu une dispersion de voix entre les Espagnols", a déclaré le patron de France Football à la Chaîne L'Equipe.

00:48 - "Vraiment spécial" pour Alexia Putellas "C'est vraiment spécial parce que l'année dernière a été vraiment incroyable. On a profité tous ensemble avec mes coéquipières et les supporters. J'aime ce que je fais et c'est la passion qui me permet d'avancer. J'ai hâte de repousser mes limites", a assuré Alexia Putellas au micro de La Chaine L'Equipe après avoir remporté le Ballon d'or 2026.

00:37 - Harry Kane est le premier Anglais à gagner depuis 2001.. Les Anglais auront attendu 25 ans... Il fallait remonter à 2001 pour retrouver la trace d'un Ballon d'or anglais. Il s'agissait de Michael Owen. Harry Kane met fin à la disette britannique à ce niveau.

00:29 - Harry Kane succède à Ousmane Dembélé L'attaquant anglais a dépossédé Ousmane Dembélé de cet objet désiré par n'importe quel joueur de football. Il y a un, c'était l'international français qui vivait une soirée de rêve également à domicile.

00:18 - Harry Kane n'a pas volé son Ballon d'or 2026 L'attaquant anglais remporte le Ballon d'or 2026 après une saison absolument folle au niveau des statistiques avec 73 buts et 8 passes décisives en 65 rencontres disputées. Harry Kane a aussi remporté la Bundesliga avec le Bayern Munich et aura fini 3e de la Coupe du monde avec l'Angleterre.

00:11 - Le top 10 du Ballon d'or 2026 Et voici les 10 premiers du classement du Ballon d'or 2026 avec trois Français : Harry Kane Kylian Mbappé Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembélé Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz

00:05 - C'est la fin d'une cérémonie qui a débuté hier ! Thierry Henry et Kate Scott mettent fin à une cérémonie qui a débuté ce lundi soir à 21h45. Harry Kane et Alexia Putellas sont les nouveaux roi et reine du football mondial.

00:04 - Thierry Henry félicite Harry Kane "J'ai vu les débuts. Je dois dire quelque chose sur Harry Kane. Il est l'exemple parfait que le travail dure paye. Il a travaillé pour atteindre cette position aujourd'hui. Quoiqu'il en soit tu mérites ce trophée", assure Thierry Henry juste avant la photo des deux Ballon d'or 2026.

00:02 - "Ce Ballon d'or c'est le nôtre" Harry Kane s'adresse maintenant à sa femme et assure qu'il partage volontiers ce Ballon d'or 2026 avec sa femme. "J'avais l'impression que tu le voulais plus que moi" sourit l'attaquant anglais.

26/10/26 - 23:59 - La voix qui tremble pour Harry Kane Après avoir reçu son premier Ballon d'or, Harry Kane a du mal à contenir son émotion et sa voix tremble de plus en plus au moment d'évoquer sa famille.

26/10/26 - 23:57 - Harry Kane n'oublie pas d'où il vient Le Ballon d'or 2026 a aussi une pensée pour le club qui l'a révélé. Il tient à remercier les Spurs de Tottenham mais aussi son équipe nationale et ses proches. Harry Kane avait préparé son discours et n'oublie personne dans ses remerciements. Il fait la liste de tous les entraineurs qu'il a eu.