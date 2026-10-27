DIRECT. Ballon d'or 2026 : Kane sacré, la désillusion pour Mbappé, acte 3 pour Putellas... Le classement complet

Le Ballon d'or 2026 a été remis à Harry Kane chez les hommes et à Alexia Putellas chez les femmes.

L'essentiel

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00:02 - "Ce Ballon d'or c'est le nôtre" Harry Kane s'adresse maintenant à sa femme et assure qu'il partage volontiers ce Ballon d'or 2026 avec sa femme. "J'avais l'impression que tu le voulais plus que moi" sourit l'attaquant anglais.

26/10/26 - 23:59 - La voix qui tremble pour Harry Kane Après avoir reçu son premier Ballon d'or, Harry Kane a du mal à contenir son émotion et sa voix tremble de plus en plus au moment d'évoquer sa famille.

26/10/26 - 23:57 - Harry Kane n'oublie pas d'où il vient Le Ballon d'or 2026 a aussi une pensée pour le club qui l'a révélé. Il tient à remercier les Spurs de Tottenham mais aussi son équipe nationale et ses proches. Harry Kane avait préparé son discours et n'oublie personne dans ses remerciements. Il fait la liste de tous les entraineurs qu'il a eu.

26/10/26 - 23:54 - Harry Kane n'en revient pas "Wow... Je tiens d'abord à remercier France Football qui a organisé cet évènement fabuleux. Le fait que ce soit ici à Londres c'est encore plus spécial.Merci à ceux qui ont voté pour moi ce soir. Je tiens aussi à féliciter les autres nominés. M'entrainer à côté d'autres joueurs comme Michael Olise me pousse aussi à être meilleur tous les joueurs. Viny (Vincent Kompany, son entraineur), j'espère que tu te remets bien et j'espère que je te redonnes de la force. C'est un honneur et une fierté de ramener ce trophée au Bayern Munich."

26/10/26 - 23:50 - HARRY KANE EST LE BALLON D'OR 2026 ! L'ANGLAIS EST LE ROI CHEZ LUI ! À Londres, c'est Harry Kane qui décroche le 70e Ballon d'or de l'histoire. Consécration pour l'attaquant du Bayern Munich.

26/10/26 - 23:48 - Un rappel des 10 nominés pour le Ballon d'or 2026 Ils ne sont plus que 10 à pouvoir décrocher le graal ce soir dans une cérémonie dont le dénouement reste toujours aussi indécis.

26/10/26 - 23:44 - Ronaldo remet le Ballon d'or 2026 Double Ballon d'or France Football, c'est Ronaldo qui remet ce trophée tant attendu. Le suspense insoutenable va prendre fin dans une poignée de secondes.

26/10/26 - 23:43 - L'annonce du Ballon d'or 2026 est imminente ! Le Ballon d'or 2026 va être annoncé dans quelques instants ! Moment d'immense tension dans la salle...

26/10/26 - 23:36 - La fierté d'Alexia Putellas "Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici encore une fois. Merci France Football et à toutes les personnes qui se sont dit que je méritais cette récompense. Il y a trop de choses qui se bousculent. Félicitations à toutes les nommées. Je veux remercier mes coéquipières. Toutes les joueuses du Barça ont été nommés et ça en dit long sur la saison qu'on a fait. Toutes auraient mérité cette place. Ça a été un véritable plaisir de jouer avec chacune. Ce sont des moments magiques que l'on vit en équipe."

26/10/26 - 23:34 - La Ballon d'or 2026 chez les femmes est.. C'est Alexia Putellas qui remporte le Ballon d'or chez les femmes ! La Barcelonaise décroche son troisième sacre.

26/10/26 - 23:28 - Il va falloir encore patienter.. Ça a grondé dans la salle au moment où Kate Scott a annoncé une nouvelle coupure publicitaire...

26/10/26 - 23:24 - Michael Owen va remettre le trophée du Ballon d'or féminin L'ex-attaquant anglais arrive sur la scène du London Palladium Theater. Alexia Putellas sacrée ?

26/10/26 - 23:22 - Une pensée pour Christophe Gleizes Le Ballon d'or tient à avoir une pensée au journaliste français Christophe Gleizes emprisonné en Algérie.

26/10/26 - 23:21 - Les deux Ballon d'or exposés ! C'est à la fin de cette parenthèse musicale que les Ballon d'or arrivent sur la scène du London Palladium Theater. L'ambiance a changé à Londres.

26/10/26 - 23:17 - La cérémonie du Ballon d'or 2026 touche à sa fin Il ne reste plus que deux trophées à être décernés dans cette soirée : le Ballon d'or féminin puis le Ballon d'or masculin. En attendant, petite interlude musical au London Palladium Theater.

26/10/26 - 23:12 - Les meilleurs buteurs de l'année sont.. Sans surprise, ce trophée Gerd Muller est remis à chez les femmes à Charlyn Corall et Harry Kane chez les hommes.

26/10/26 - 23:09 - Un prix unique dans cette cérémonie du Ballon d'or 2026 Pour cette 70e édition du Ballon d'or, un prix unique va être remis. Le B.O.A.T, autrement dit le Ballon d'or de tous les temps va être exceptionnellement décerné. Un vote entre 10 joueurs et c'est le public qui aura le dernier mot. Les 10 nominés : Alfredo Di Stefano

Johan Cruyff

Franz Beckenbauer

Kevin Keegan

Karl-Heinz Rummenigge

Michel Platini

Marco Van Basten

Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

26/10/26 - 23:04 - Ousmane Dembélé avec une petite touche d'humour "Merci à tout le staff et évidemment à notre entraineur Luis Enrique. Je ne veux pas oublier nos supporters qui font toujours un travail immense. C'est la deuxième fois qu'on gagne ce trophée en deux ans. On a créée un groupe incroyable. On veut donner aussi du plaisir à nos supporters, aux gens neutres et à nos haters. Au nom du président et de tous les clubs merci."

26/10/26 - 23:02 - Le PSG meilleure équipe de l'année chez les hommes ! Le club français qui a remporté une deuxième Ligue des champions de suite conserve son titre dans cette cérémonie du Ballon d'or 2026. Nasser Al-Khelaïfi n'est pas présent. C'est Ousmane Dembélé en personne qui reçoit le trophée.

26/10/26 - 22:56 - La meilleure équipe de l'année chez les hommes va être dévoilée Nouvelle coupure dans cette soirée du Ballon d'or 2026. Juste après la page publicitaire, les derniers trophées de la soirée seront décernés et on connaîtra le nom du Ballon d'or.

26/10/26 - 22:53 - Les mots de Joan Laporta "Je suis très honoré de recevoir ce trophée au nom du FC Barcelone. Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui, au cours de l'histoire du Barça, ont aidé à obtenir ces résultats. Je pense aux joueuses et aussi au coach Pere Romeu évidemment. Je voulais aussi mentionner l'UEFA ainsi que la Fédération royale espagnole de football et aussi la ligue qui organise le championnat féminin en Espagne."

26/10/26 - 22:50 - Le meilleur club féminin de la saison n'est pas vraiment une surprise Et le FC Barcelone rafle un nouveau titre ce soir dans cette cérémonie du Ballon d'or 2026. C'est le dirigeant catalan Joan Laporta qui va récupérer le trophée. Il faut dire que les Catalanes ont tout gagné cette saison.

26/10/26 - 22:46 - Bukayo Saka en dit plus sur son association "Ici, toutes et tous on sait ce que ça fait d'être un enfant qui joue au football. Dès que je peux avoir l'opportunité d'aider un enfant à le faire, c'est un honneur pour moi. Je travaille beaucoup avec ma famille avec l'organisation qui s'appelle BigShoe. On aide les enfants qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous. On les aide avec des opérations ou alors des aides alimentaires", décrit Bukayo Saka, distingué dans cette cérémonie du Ballon d'or 2026.

26/10/26 - 22:42 - Le prix Socrates est remis à.. Bukayo Saka. Le joueur d'Arsenal est donc récompensé de ce qu'il fait en dehors du terrain.