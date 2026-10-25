Heure et chaîne TV du Ballon d'or 2026
Toutes les infos de la diffusion du Ballon d'or 2026.
La cérémonie du Ballon d'or 2026 se déroule ce lundi 26 octobre du côté de Londres en Angleterre au London Palladium Theatre. Comme traditionnellement, c'est à partir de 17h, ce lundi 26 octobre , que la première partie du classement du Ballon d'or sera révélée dans l'émission L'Équipe de Greg sur la chaîne L'Equipe : de la 30e à la 11e place. Ensuite, rendez-vous à 19h30 pour suivre en direct de l'arrivée des différentes personnalités sur le tapis rouge du London Palladium Theatre.
A 21h, ce sera le coup d'envoi de la cérémonie officielle, durant laquelle se produiront des stars internationales, le rappeur américain French Montana et la chanteuse anglaise Jorja Smith. Thierry Henry, deuxième de l'édition 2003 derrière Pavel Nedved, et la journaliste Kate Scott seront aux manettes de la 70e édition du Ballon d'Or. Le nom du vainqueur devrait être connu aux environs de 23h. La cérémonie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de La Chaine L'Equipe.
Les trophées décernés
- Trophée Kopa pour le meilleur jeune joueur et la meilleure jeune joueuse de la saison
- Trophée Yachine pour les gardiens et gardiennes de but
- Trophée Gerd Müller pour le meilleur buteur de l'année en sélection
- Trophée du club masculin et féminin de l'année
- Prix Socratès pour le meilleur engagement social
- Trophée Cruyff pour le meilleur entraîneur d'équipe masculine et d'équipe féminine de l'année