Ballon d'or 2026 : pourquoi la cérémonie se déroule à Londres et pas à Paris ?
Pour la 70e édition du Ballon d'or, la cérémonie se déroule à Londres.
La cérémonie du Ballon d'or, habituellement organisée à Paris, se tient ce 26 octobre à Londres. Un changement de décor inédit depuis la création du trophée en 1956. Mais ce choix londonien n'est pas anodin car il rend hommage à Stanley Matthews, premier vainqueur du Ballon d'or en 1956. Cette 70e édition anniversaire du trophée justifie, selon France Football, cette entorse à la tradition parisienne. Le Ballon d'or est né à Paris en 1956, de l'esprit des journalistes de France Football. Depuis, la capitale française a presque toujours accueilli la remise du prestigieux trophée individuel, à une exception près.
Entre 2010 et 2015, la cérémonie s'était déjà délocalisée, à Zurich cette fois, lorsque la Fifa coorganisait l'événement aux côtés de France Football. En dehors de cette parenthèse suisse, Paris était restée la ville hôte systématique. L'édition précédente du Ballon d'or s'était déroulée dans la capitale française, consacrant Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati. Leurs successeurs seront, eux, désignés à Londres dans quelques heures donc...
Ballon d'Or 2026 nommés
- Jude Bellingham : 23 ans, Real Madrid
- Pau Cubarsi : 19 ans, Barcelone
- Marc Cucurella : 28 ans, Chelsea puis Real Madrid
- Ousmane Dembélé : 29 ans, PSG
- Luis Diaz : 29 ans, Bayern Munich
- Bruno Fernandes : 32 ans, Manchester United
- Gabriel : 28 ans, Arsenal
- Erling Haaland : 26 ans, Manchester City
- Achraf Hakimi : 27 ans, PSG
- Harry Kane : 33 ans, Bayern Munich
- Khvicha Kvaratskhelia : 25 ans, PSG
- Lamine Yamal : 19 ans, Barcelone
- Sadio Mané : 34 ans, Al-Nassr
- Marquinhos : 32 ans, PSG
- Kylian Mbappé : 27 ans, Real Madrid
- Lautaro Martinez : 28 ans, Inter Milan
- Nuno Mendes : 24 ans, PSG
- Lionel Messi : 39 ans, Inter Miami
- Michael Olise : 24 ans, Bayern Munich
- Joao Neves : 21 ans, PSG
- Julian Quiñones : 29 ans, Al-Qadsiah
- Willian Pacho : 24 ans, PSG
- Declan Rice : 27 ans, Arsenal
- Rodri : 30 ans, Manchester City puis Barcelone
- Fabian Ruiz : 30 ans, PSG
- William Saliba : 25 ans, Arsenal
- Ferran Torres : 26 ans, Barcelone puis PSG
- Dayot Upamecano : 27 ans, Bayern Munich
- Vitinha : 26 ans, PSG
- Vinicius Jr. : 26 ans, Real Madrid
Ballon d'or féminin
- Selma Bacha : 25 ans, OL Lyonnes
- Barbra Banda : 26 ans, Pride d'Orlando
- Klara Bühl : 25 ans, Bayern Munich
- Esmee Brugts : 23 ans, Barcelone
- Mariona Caldentey : 30 ans, Arsenal
- Scarlett Camberos : 25 ans, Club America
- Kerstin Casparij : 26 ans, Manchester City
- Temwa Chawinga : 27 ans, Kansas City
- Cata Coll : 25 ans, Barcelone
- Melchie Dumornay : 23 ans, OL Lyonnes
- Caroline Graham Hansen : 31 ans, Barcelone
- Alex Greenwood : 32 ans, Manchester City
- Patri Guijarro : 28 ans, Barcelone
- Pernille Harder : 33 ans, Bayern Munich
- Yui Hasegawa : 29 ans, Manchester City
- Rose Lavelle : 31 ans, Gotham FC
- Mapi Léon : 31 ans, Barcelone puis London City
- Lorena : 29 ans, Kansas City
- Melvine Malard : 26 ans, Manchester United puis Chelsea
- Manaka Matsukubo : 22 ans, Courage de Caroline du Nord
- Vivianne Miedema : 30 ans, Manchester City
- Ewa Pajor : 29 ans, Barcelone
- Claudia Pina : 25 ans, Barcelone
- Alexia Putellas : 32 ans, Barcelone puis London City
- Wendie Renard : 36 ans, OL Lyonnes
- Alessia Russo : 27 ans, Arsenal
- Khadija Shaw : 29 ans, Manchester City
- Caroline Weir : 31 ans, Real Madrid puis OL
- Tessa Wullaert : 33 ans, Inter Milan puis Côme