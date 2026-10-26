Thierry Henry : "Les gens vont me dire qu'il n'a rien gagné...", c'est son favori du Ballon d'or 2026

Le Français, maître de cérémonie du Ballon d'or 2026, espère voir ce joueur remporter le trophée.

Le champion du monde 98 est maître de cérémonie du Ballon d'or à Londres ce 26 octobre. Une joie immense pour le Français, "je suis honoré de présenter la cérémonie du Ballon d'Or cette année. Londres, c'est ma maison. J'ai un lien profond avec cette ville, sa culture footballistique et ses fans passionnés. Présenter la cérémonie ici aux côtés de ma collègue et amie Kate apparaît donc comme une évidence. La soirée s'annonce exceptionnelle et célébrera les plus grands talents du football."

Pour ce trophée, il mise sur un Français avec Kylian Mbappé. "S'il avait gagné la Coupe du Monde, je pense que Lionel Messi aurait gagné le Ballon d'Or. Et Michael Olise ne serait pas loin. Mais Kylian Mbappé est mon favori. Les gens vont me dire qu'il n'a rien gagné… Je pense que certains devraient faire des recherches et ils découvriront que certains vainqueurs du Ballon d'Or n'ont rien remporté l'année précédant leur sacre. Pour moi, c'est Kylian. Quand tu vois ce qu'il a réalisé individuellement… Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur à la Coupe du Monde… Olise a la même chose en termes de passes décisives. C'est juste fou. J'irai sur Kylian, avec Michael Olise pas loin" explique-t-il pour CBS.

Pourtant, Thierry Henry et le Ballon d'or, ce n'est pas une grosse histoire d'amour. Il est 2e du Ballon d'or 2003 derrière un certain Pavel Nedved et est 3e en 2006. Jamais de récompense donc pour l'un des plus grands attaquants du monde.

Ses classements au Ballon d'or