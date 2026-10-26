Kate Scott n'est pas en couple avec Thierry Henry, elle est mariée avec une personnalité très connue

La présentatrice du Ballon d'or 2026 ce lundi 26 octobre a un mari très connu.

Présentatrice du Ballon d'or pour la seconde année consécutive, son visage ne vous est pas inconnu. Kate Scott officie sur les écrans de télévision depuis une vingtaine d'années. La Britannique de 44 ans avait déjà présenté une cérémonie du Ballon d'Or en 2015, à l'époque où le trophée était encore sous l'égide de la Fifa. Elle anime l'émission phare de CBS Sports et Paramount+ consacrée à la Ligue des champions. Entourée de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards, elle fait sensation chaque soir de match grâce à un mélange d'humour et d'expertise qui cartonne sur les réseaux sociaux.

La complicité affichée à l'antenne entre Kate Scott et Thierry Henry alimente d'ailleurs régulièrement les rumeurs sur les réseaux sociaux, au point que l'émission elle-même s'amuse de cette prétendue idylle. Mais il n'y a rien entre eux : les deux sont en couple avec d'autres personnes. Celle qui s'appelait autrefois Kate Abdo partage en réalité sa vie avec Malik Scott, célèbre entraîneur de boxe et ancien poids lourd.

- Congratulations to Man Utd fan and football presenter Kate Abdo, who got married to Malik Scott yesterday, a day which was also her birthday https://t.co/SIVylAmQyn — UF (@UtdFaithfuls) September 9, 2024

Il a notamment été le coach de Deontay Wilder lors de son combat face à Tyson Fury en 2021. Leur couple a été officialisé fin 2023, avant un mariage célébré en septembre 2024, qui a également valu à la présentatrice un changement de nom de famille.