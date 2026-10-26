DIRECT. PSG - Lyon : suivez le match

Reporté à cause des mobilisations des forces de l'ordre ce week-end à Paris, PSG - OL a lieu ce lundi soir au Parc des Princes, en parallèle de la cérémonie du Ballon d'Or. Pour ce choc en clôture de la 8e journée de Ligue 1, les Parisiens évolueront sans plusieurs cadres. Suivez le match en direct.

En direct

20:43 - Torres trop court (0-0, 13e) Ballon long d'Ilia Zabarnyi pour Ferran Torres mais Dominik Greif anticipe.

20:41 - Une combinaison à chaque sortie de balle (0-0, 11e) Depuis le coup d'envoi, les Gones mettent en difficulté les Parisiens en sortant facilement du pressing grâce à des combinaisons dans les petits espaces.

20:40 - Premier tir du match (0-0, 9e) Le premier tir de PSG - Lyon est pour Fabian Ruiz ! Trouvé à l'entrée de la surface, l'Espagnol enchaine vite avec une reprise de volée du pied gauche. Ça termine à droite des cages rhodaniennes.

20:39 - Niakhaté devance Ferran (0-0, 9e) Désiré Doué se montre avec un superbe centre. Au point de penalty, Niakhaté prend le meilleur de la tête sur Ferran Torres.

20:37 - Nuamah n'a rien pu faire ! (0-0, 7e) Les Parisiens ne prennent pas ce choc à la légère ! Après une récupération, Nuamah file en contre mais Désiré Doué fait un retour défensif express.

20:35 - Akliouche au coeur du jeu (0-0, 5e) Dans ce début de match, Maghnes Akliouche colle Ferran Torres et laisse le couloir droit à Achraf Hakimi.

20:34 - Doué réclame un penalty ! (0-0, 4e) Quel festival de Désiré Doué ! Parti de son aile droite, le n°14 du PSG se faufile dans un trou de souris avant d'être retenu. Il perd ses appuis dans la surface et frappe mais Jérôme Brisard ne désigne pas le point de penalty.

20:33 - Doué soutient Vitinha (0-0, 3e) Après la récupération d'Abner, Morton relance vite sur Nuamah qui se joue de Vitinha mais Désiré Doué revient et met le pied. Pacho dégage.

20:32 - Hakimi pris (0-0, 3e) Belle passe en profondeur de Fabian Ruiz mais Achraf Hakimi perd le ballon après un dribble sur Abner.

20:31 - Les Lyonnais dans l'attente (0-0, 2e) Les hommes de Paulo Fonseca laissent le cuir aux Parisiens et coulissent sur la largeur pour le moment.

20:30 - C'est parti au Parc des Princes ! (0-0, 1e) Vitinha lance ce 95e PSG - Lyon de l'histoire !

20:27 - Engagement pour le PSG Après le toss entre les capitaines Achraf Hakimi et Corentin Tolisso, ce sont les Parisiens qui vont lancer ce choc.

20:26 - Entrée des joueurs Accompagnés par des jeunes femmes atteintes par le cancer du sein ou en phase de rémission et des aides soignantes, les 22 acteurs de PSG - Lyon pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes.

20:25 - Les joueurs dans les travées Les acteurs de PSG - Lyon sont sortis des vestiaires.

20:21 - Une pianiste pour célébrer Octobre Rose La jeune pianiste française de 22 ans Piavvio, alias Jeanne Dormoy se produit au Parc des Princes en reprenant La Foule d'Edith Piaf dans une version revisité.

20:20 - Jérôme Brisard au sifflet Ce soir, Jérôme Brisard sera au sifflet de PSG - Lyon. Il sera accompagné par Aurélien Berthomieu et Alexis Auger, arbitres assistants. Éric Wattelier sera le quatrième arbitre, tandis que Bastien Dechepy sera chargé de la VAR.

20:18 - Les joueurs aux vestiaires L'échauffement est terminé pour les deux équipes.

20:13 - Torres honoré Élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois de septembre, Ferran Torres vient de recevoir son trophée.

20:10 - Trois Parisiens dans le Top 10 du Ballon d'Or Le classement du Ballon d'Or continue de se dévoiler. Si la cérémonie débute à 21h, trois joueurs du Paris Saint-Germain figurent parmi les dix finalistes : Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Suivez la cérémonie en direct. Lire l'article DIRECT. Ballon d'or 2026 : le vainqueur a fuité, déception pour Mbappé, le classement

20:03 - Les Gones suivent à l'échauffement À leur tour, les joueurs de l'Olympique Lyonnais débutent leur échauffement.

20:00 - Le Parc des Princes apporte son soutien à Kvaratskhelia Dans le virage Auteuil, les supporters parisiens viennent de dévoiler une banderole pour apporter leur soutien à Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou droit. "Kvara, le peuple rouge et bleu est avec toi", peut-on lire.

19:59 - Les Parisiens à l'échauffement Les joueurs du Paris Saint-Germain viennent de sortir des vestiaires et débutent leur échauffement.

19:56 - Les Gones restent sur une déroute Côté lyonnais, les Gones n'ont connu la défaite qu'à trois reprises cette saison dont un dernier revers à Hoffenheim jeudi en Ligue Europa (3-0). Paulo Fonseca avait fait tourner son effectif en vue du déplacement au Parc des Princes.

19:53 - Tolisso et Duranville titulaires, le onze lyonnais Alors qu'il devait être préservé par Paulo Fonseca, Corentin Tolisso est titularisé ce soir au Parc des Princes avec Morton et Tessmann dans l'entrejeu. En attaque, le jeune Khalis Merah occupera le poste de faux 9. Pas de surprise côté lyonnais alors que les cadres sont présents : Greif (G) - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah, Duranville. Notre pour affronter le PSG #PSGOL https://t.co/hsSXagy985 — Olympique Lyonnais (@OL) October 26, 2026