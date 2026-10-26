Alexia Putellas : qui est la Ballon d'or 2026 ?

L'Espagnole remporte un nouveau Ballon après celui remporté en 2021 et 2022.

Alexia Putellas a tout gagné en club et décroché toutes les récompenses individuelles possibles. Née à Mollet del Vallès, à une vingtaine de kilomètres de Barcelone, Putellas a grandi dans une famille entièrement tournée vers le Barça, dont le club de supporters local accompagnait régulièrement les matchs à domicile.

Elle a été la première joueuse à remporter deux fois de suite le prix de Joueuse de l'année de l'UEFA et le Ballon d'Or Féminin, puis elle est devenue championne du monde avec l'Espagne. En 2021, Alexia Putellas devient la première joueuse du FC Barcelona à soulever la Women's Champions League en tant que capitaine, après un 4-0 contre Chelsea en finale à Göteborg. Cette année-là, elle réalise un triplé inédit : Joueuse de l'année de l'UEFA, Joueuse de la FIFA et Ballon d'Or Féminin.

Une légende du Barça

Au FC Barcelone, Putellas est devenue la première femme à marquer en compétition officielle au Camp Nou (6 janvier 2021, contre l'Espanyol). Le 16 octobre 2023, elle a dépassé Jenni Hermoso au rang de meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe féminine du club, avec un 182e but à l'Atlético de Madrid. En novembre 2024, elle a marqué ses 199e et 200e buts avec le club. Son palmarès européen est complet avec une quatrième Women's Champions League qui est arrivée en 2026, avec une nouvelle distinction de Joueuse de la saison.