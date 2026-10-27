Les plus belles images de la cérémonie du Ballon d'or 2026

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Les plus belles images de la cérémonie du Ballon d'or 2026

Le sacre de Kane, celui de Putellas ou encore l'émotion de Saka, découvrez les plus belles images de la cérémonie du Ballon d'or.
©  FAUGERE FRANCK/SIPA (publiée le 27/10/2026)

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Florian Gregoire