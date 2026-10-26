Pourquoi la cérémonie du Ballon d'or 2026 commence en retard ?
Le Ballon d'or 2026 connait une cérémonie mouvementée ce lundi 26 octobre.
La cérémonie du Ballon d'or vire au cauchemar pour les organisateurs. Déplacée à Londres, la cérémonie débute avec plus d'une trentaine de retard. Plusieurs incidents se sont déroulés avec déjà une coupure internet qui a privé les spectateurs français de la chaine L'Equipe pendant plusieurs minutes. Mais ce n'est pas pour cette raison que la cérémonie a été décalée.
Selon certaines informations, il pourrait s'agir de conséquences de problèmes d'embouteillages à Londres qui ont empêché certaines délégations d'arriver à temps sur place. La soirée étant précise, les remises de trophées seront elles-mêmes décalée de 30 minutes. La remise du Ballon d'or masculin pour laquelle le suspense est total, ne devrait pas avoir lieu avant 23h15. Rappelons également la grosse boulette du site France Football qui a publié par "inadvertance" les trois papiers différents des vainqueurs du Ballon d'or 2026 avec Harry Kane en premier, Mbappé en deuxième puis Lamine Yamal...