Kylian Mbappé : des propos "graves", pourquoi la Chine est en colère contre le Français ?

Kylian Mbappé n'a pas seulement perdu le Ballon d'or ce lundi 26 octobre, mais aussi plusieurs sponsors en raison de propos polémiques il y a quelques jours.

Sale période pour Kylian Mbappé. Les groupes chinois Dongpeng (boissons) et Mengniu (produits laitiers) ont annoncé ce mardi rompre immédiatement leur collaboration avec la star française Kylian Mbappé. En cause, une vidéo où l'attaquant français semble plaisanter à propos de Mao Zedong. Dongpeng évoque une "tolérance zéro" envers tout comportement heurtant "les sentiments nationaux".

Que dit concrètement la vidéo ? Dans les images qui circulent en ligne, Kylian Mbappé évoque le mème internet le plus drôle qu'il ait vu selon lui avec un montage de son visage superposé à celui d'un homme qu'il présente comme "un dictateur chinois". Il ferait référence à un détournement associant ses traits à ceux de Mao Zedong, l'un des nombreux montages mêlant le capitaine des Bleus à des figures historiques. L'AFP n'a pour l'heure pas pu confirmer l'authenticité de cette vidéo et il faut garder toute la mesure nécessaire face à cette affaire.

Une grosse polémique en Chine pour Mbappé

La rupture de contrat de Dongpeng est devenue le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo, le réseau X national. Des internautes réclament des actions en justice contre le joueur, estimant que ses propos ont "franchi la ligne rouge" et sont "totalement inacceptables". Le site spécialisé Dongqiudi a dénoncé des mots "offensants pour la Chine et le peuple chinois". Surnommé le "Grand Timonnier", Mao Zedong a dirigé la révolution communiste et proclamé la République populaire de Chine en 1949, avant sa mort en 1976. En Chine, les plaisanteries ou détournements visant les grandes figures historiques sont perçus comme un manque de respect, un sujet particulièrement sensible dans le pays. Très populaire en Chine, cette affaire vient mettre à mal le Français.