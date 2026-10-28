Kylian Mbappé : la Chine prend acte des excuses, mais la colère gronde toujours, pourquoi ?

Kylian Mbappé n'a pas seulement perdu le Ballon d'or ce lundi 26 octobre, mais aussi plusieurs sponsors en raison de propos polémiques il y a quelques jours.

Sale période pour Kylian Mbappé. Les groupes chinois Dongpeng (boissons) et Mengniu (produits laitiers) ont annoncé ce mardi rompre immédiatement leur collaboration avec la star française Kylian Mbappé. En cause, une vidéo où l'attaquant français semble plaisanter à propos de Mao Zedong. Dongpeng évoque une "tolérance zéro" envers tout comportement heurtant "les sentiments nationaux".

Que dit concrètement la vidéo ? Dans les images qui circulent en ligne, Kylian Mbappé évoque le mème internet le plus drôle qu'il ait vu selon lui avec un montage de son visage superposé à celui d'un homme qu'il présente comme "un dictateur chinois". Il faisait référence à un détournement associant ses traits à ceux de Mao Zedong, l'un des nombreux montages mêlant le capitaine des Bleus à des figures historiques dans le podcast The Bridge. "Nous regrettons que cet extrait ait heurté des personnes en Chine et ailleurs dans le monde", commence le communiqué. "Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées, à Kylian, à ses partenaires et aux institutions qui ont pu être affectés dans leur relation avec la Chine et le peuple chinois", conclut le compte Instagram de l'émission."

Une grosse polémique en Chine pour Mbappé

La rupture de contrat de Dongpeng est devenue le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo, le réseau X national. Des internautes réclament des actions en justice contre le joueur, estimant que ses propos ont "franchi la ligne rouge" et sont "totalement inacceptables". Le site spécialisé Dongqiudi a dénoncé des mots "offensants pour la Chine et le peuple chinois". Surnommé le "Grand Timonnier", Mao Zedong a dirigé la révolution communiste et proclamé la République populaire de Chine en 1949, avant sa mort en 1976. En Chine, les plaisanteries ou détournements visant les grandes figures historiques sont perçus comme un manque de respect, un sujet particulièrement sensible dans le pays. Très populaire en Chine, cette affaire vient mettre à mal le Français.

Les excuses de Mbappé

Le Français a pris la parole après la polémique ce mardi 27 octobre, s'excusant publiquement "Lors d'une récente interview, j'ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit et je comprends aujourd'hui qu'il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé."

La Liga lâche Mbappé

"La Liga regrette profondément les déclarations de Kylian Mbappé, qui ont suscité du mécontentement et de l'indignation en Chine. Nous comprenons le préjudice causé et, au nom de la Liga, je tiens à présenter nos sincères excuses au peuple chinois. Depuis de nombreuses années, nous avons construit une relation fondée sur le respect, la confiance et la coopération avec la Chine, ses autorités, ses institutions sportives, ses diffuseurs audiovisuels et des millions de supporters du football espagnol." Pour rappel, le média d'Etat en ligne The Paper, la télévision publique CCTV a annoncé de suspendre la diffusion de tous les matches de la Liga impliquant Kylian Mbappé et de supprimer toutes les publicités le mettant en scène.

La Chine prend acte des excuses, le Real prend également la parole

La Chine a réagi ce mercredi, au lendemain des excuses de Kylian Mbappé : "Nous prenons au sérieux les excuses présentées par la personne concernée", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'un point presse régulier.

Réclamées par les Chinois, les excuses du Real Madrid sont également intervenues ce mercredi 28 octobre. " Le Real Madrid CF tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément causé par les récents propos de notre joueur Kylian Mbappé. Notre club témoigne d'un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l'affection et de l'admiration pour le Real Madrid.