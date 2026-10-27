Harry Kane : qui est Kate Goodland, femme et "pilier" du Ballon d'or 2026 ?

Derrière Harry Kane se cache Kate Goodland, son amour de jeunesse.

Harry Kane Ballon d'or, ça n'a rien d'une polémique. Auteur de nombreux buts, 3e de la Coupe du monde, son sacre est le résultat d'un travail acharné depuis plusieurs années. Alors oui, certains diront qu'il ne s'agit pas du "meilleur joueur du monde", mais il sera à tout jamais, Ballon d'or.

Derrière l'homme, se cache également une femme, sa femme, son pilier. Lors de son discours, très ému, il a rendu hommage à cette dernière. "Ma femme, ma meilleure amie ", a-t-il commencé par dire,"nous avons assurément traversé des hauts et des bas. Tu es mon plus grand soutien J'ai même eu l'impression que tu voulais cette récompense plus que moi-même. Tu veux toujours le meilleur pour moi, tu fais des sacrifices pour m'aider à réaliser mes rêves, et je sais que ce sont aussi les tiens. Alors, rien de tout cela ne serait possible sans toi. C'est un trophée que nous célébrons ensemble, pas moi tout seul."

Une histoire d'amour de jeunesse

Les deux se sont rencontrés à l'âge de 4 ans, à la Larkswood Primary School, à Chingford, dans l'est de Londres. Ils sont devenus amis avant de tomber amoureux à l'adolescence et de vivre ensemble. Ils ne se sont jamais quittés depuis toutes ces années et ont tout vécu ensemble jusqu'à ce Ballon d'or qui consacre la carrière du joueur. Ils ont quatre enfants (Ivy, Vivienne, Louis et Henry). Le fait d'avoir sa femme avant même d'être célèbre le fait réfléchir comme il a expliqué en 2017 à l'Evening Standard, année de son mariage. "Si j'étais célibataire aujourd'hui et que je rencontrais des gens, je ne saurais jamais s'ils seraient avec moi pour les bonnes raisons, alors j'ai de la chance d'avoir rencontré mon amour de jeunesse." A côté de la carrière de son mari, Kate Goodland a étudié les sciences du sport. Elle est diplômée en sciences du sport de la Middlesex University et exerce comme coach sportive.