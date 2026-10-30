Classement du Ballon d'or 2026 : l'écart minime entre Mbappé et Kane dévoilé, le classement complet
Kylian Mbappé a perdu le Ballon d'or 2026 pour très peu de points.
C'était une soirée grandiose pour Harry Kane, à Londres, pour cette 70e cérémonie du Ballon d'or lundi 26 octobre. L'attaquant, sacré pour la première fois, devance la star française Kylian Mbappé, le champion du monde Lamine Yamal. Si sa victoire n'est pas un scandale, les votes ont été serrés pendant plusieurs semaines. "Cette année il y avait plusieurs prétendants sérieux. Pour les deux plus proches, c'est-à-dire Harry Kane et Kylian Mbappé, ça se joue vraiment à très peu de choses cette année. L'écart de points entre Kane et Mbappé est moindre par rapport à celui entre Rodri et Vinicius en 2024. C'était 41 points et ce n'était déjà pas beaucoup à l'époque." Sur la 3e place de Yamal qui peut surprendre les fans en raison du titre de champion du monde, Vincent Garcia "pense qu'il y a eu une dispersion des voix entre les Espagnols, qui étaient un collectif, donc difficile d'en ressortir une performance individuelle." Rodri étant 4e, Fabian Ruiz 10e, notamment.
Classement complet du Ballon d'or 2026
Le détail précis des votes sera dévoilé ce samedi 31 octobre :
- 1. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 1 055 points.
- 2. Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 1 027 pts.
- 3. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 881 pts.
- 4. Rodri (Espagne, Manchester City, FC Barcelone depuis août 2026), 726 pts.
- 5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami), 612 pts.
- 6. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris-SG), 541 pts.
- 7. Ousmane Dembélé (France, Paris-SG), 418 pts.
- 8. Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 378 pts.
- 9. Michael Olise (France, Bayern Munich), 296 pts.
- 10. Fabian Ruiz (Espagne, Paris-SG), 201 pts.
- 11. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 107 pts.
- 12. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone), 101 pts.
- 13. Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG), 65 pts.
- 14. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 59 pts.
- 15. Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 57 pts.
- 16. Ferran Torres (Espagne, FC Barcelone, Paris-SG depuis août 2026), 44 pts.
- 17. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 26 pts.
- 18. Marc Cucurella (Espagne, Real Madrid), 16 pts.
- 19. Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 15 pts.
- 20. Willian Pacho (Équateur, Paris-SG), 12 pts.
- 21. Gabriel (Brésil, Arsenal), 11 pts.
- 22. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 11 pts.
- 23. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 8 pts.
- 24. Luis Diaz (Colombie, Bayern Munich), 8 pts.
- 25. Marquinhos (Brésil, Paris-SG), 7 pts.
- 26. Dayot Upamecano (France, Bayern Munich), 5 pts.
- 27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 5 pts.
- 28. Julian Quinones (Mexique, Al-Qadsiah), 4 pts.
- 29. Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr), William Saliba (France, Arsenal), 2 pts.