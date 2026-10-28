Classement du Ballon d'or 2026 : l'échec de Mbappé à moins de 40 points de Kane, le détail
Kylian Mbappé a perdu le Ballon d'or 2026 pour seulement quelques points.
C'était une soirée grandiose pour Harry Kane, à Londres, pour cette 70e cérémonie du Ballon d'or. L'attaquant, sacré pour la première fois, devance la star française Kylian Mbappé, le champion du monde Lamine Yamal. Si sa victoire n'est pas un scandale, les votes ont été serrés pendant plusieurs semaines selon les mots du patron de France Football, Vincent Garcia. "Cette année il y avait plusieurs prétendants sérieux. Pour les deux plus proches, c'est-à-dire Harry Kane et Kylian Mbappé, ça se joue vraiment à très peu de choses cette année. L'écart de points entre Kane et Mbappé est moindre par rapport à celui entre Rodri et Vinicius en 2024. C'était 41 points et ce n'était déjà pas beaucoup à l'époque." Sur la 3e place de Yamal qui peut surprendre les fans en raison du titre de champion du monde, Vincent Garcia "pense qu'il y a eu une dispersion des voix entre les Espagnols, qui étaient un collectif, donc difficile d'en ressortir une performance individuelle." Rodri étant 4e, Fabian Ruiz 10e, notamment.
Classement complet du Ballon d'or 2026
Le détail précis des votes sera dévoilé ce samedi 31 octobre :
- 1er : Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)
- 2e : Kylian Mbappé (France, Real Madrid)
- 3e : Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone)
- 4e : Rodri (Espagne, Manchester City)
- 5e : Lionel Messi (Argentine, Inter Miami)
- 6e : Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG)
- 7e : Ousmane Dembélé (France, PSG)
- 8e : Erling Haaland (Norvège, Manchester City)
- 9e : Michael Olise (France, Bayern Munich)
- 10e : Fabián Ruiz (Espagne, PSG)
- 11e : Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)
- 12e : Pau Cubarsí (Espagne, FC Barcelone)
- 13e : Achraf Hakimi (Maroc, PSG)
- 14e : Vitinha (Portugal, PSG)
- 15e : Declan Rice (Angleterre, Arsenal)
- 16e : Ferran Torres (Espagne, Barça-PSG)
- 17e : Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid)
- 18e : Marc Cucurella (Espagne, Chelsea-Real Madrid)
- 19e : João Neves (Portugal, PSG)
- 20e : Willian Pacho (Équateur, PSG)
- 21e : Gabriel Magalhães (Brésil, Arsenal)
- 22e : Lautaro Martínez (Argentine, Inter Milan)
- 23e : Nuno Mendes (Portugal, PSG)
- 24e : Luis Díaz (Colombie, Bayern Munich)
- 25e : Marquinhos (Brésil, PSG)
- 26e : Dayot Upamecano (France, Bayern Munich)
- 27e : Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
- 28e : Julián Quiñones (Mexique, Al-Qadsiah)
- 29es ex æquo : Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr) et William Saliba (France, Arsenal)