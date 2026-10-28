Tirage Coupe de France : c'est parti pour les clubs de Ligue 2, les affiches
Le tirage au sort du 7e et 8e tour de la Coupe de France se déroule ce mercredi 28 octobre.
Place au tirage de la Coupe de France, les clubs encore en lice, dont ceux de Ligue 2 qui font leur entrée dans la compétition, ont été répartis en neuf groupes. Les résultats du 7e tour (les matchs se joueront le week-end du 14 novembre) détermineront le tableau du 8e tour, prévu le week-end du 28 novembre. Dans chaque groupe, le vainqueur du match 1 retrouvera ainsi au tour suivant le vainqueur du match 2 et ainsi de suite.
Les affiches du groupe A pour le tirage de la Coupe de France
- GSI Pontivy (N1) accueillera la TA Rennes (N2)
- COBSP Saint-Brieuc (R1) - FC Rouen 1899 (L3)
- En Avant de Saint-Renan (R1) - Laval (L2)
- Lannion FC (N2) - EA Guingamp (L2)
- AMS Vitré (N2) - La Saint-Pierre de Milizac (N2)
- Stade Pontivyen (R1) - Stade Plabennecois (R1)
- FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) - US Concarneau (L3)
- US Perros-Louannec (R3) - Vannes OC (N2)
Les affiches du groupe B pour le tirage de la Coupe de France
- Metz ESAP (R3) - US Reipertswiller (R1)
- CSO Amnéville (R1) - AS Sundhoffen (R1)
- ASL Koetzingue (R1) - ASC Biesheim (N1)
- Racing Besançon (R1) - APM Metz FC (N2)
- AS Talange (R2) - Baume-les-Dames (R2)
- Strasbourg FCOSK 06 (R1) - US Oberlauterbach (R2)
- FC Metz (L2) - SR Saint-Dié Kellermann (R1)
- FC Sochaux-Montbéliard (L2) - CA Boulay (R1)
- AS Montigny-lès-Metz (R3) - CA Pontarlier (N2)
- FC Vesoul (N2) - FC Fleury 91 (L3)
Les affiches du groupe C pour le tirage de la Coupe de France
- US Vandœuvre (R2) - SAS Épinal (N1)
- Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3)
- Croix Football Iris Club (N2) - ES Thaon (N2)
- AS Violaines - Vermelles (R3)
- Chauny US (R3) - Le Pays du Valois US (N1)
- FCF La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes FC (L3)
- Tourcoing US (R1) - Stade de Reims (L2)
- Ô Charleville Prix AM (N2) - Marcq-en-Barœul Olympique (R1)
- AS Nancy-Lorraine (L2) - Béthune Stade (R1)
- AS Furiani-Agliani (N1) - ASP Nesle (R3)