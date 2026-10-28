Tirage Coupe de France : Nantes, Montpellier... Les affiches du 7e et 8e tour
On connait toutes les affiches du 7e tour de la Coupe de France, le récapitulatif.
Place au tirage de la Coupe de France, les clubs encore en lice, dont ceux de Ligue 2 qui font leur entrée dans la compétition, ont été répartis en neuf groupes. Les résultats du 7e tour (les matchs se joueront le week-end du 14 novembre) détermineront le tableau du 8e tour, prévu le week-end du 28 novembre. Dans chaque groupe, le vainqueur du match 1 retrouvera ainsi au tour suivant le vainqueur du match 2 et ainsi de suite.
Les affiches du groupe A de la Coupe de France
- GSI Pontivy (N1) accueillera la TA Rennes (N2)
- COBSP Saint-Brieuc (R1) - FC Rouen 1899 (L3)
- En Avant de Saint-Renan (R1) - Laval (L2)
- Lannion FC (N2) - EA Guingamp (L2)
- AMS Vitré (N2) - La Saint-Pierre de Milizac (N2)
- Stade Pontivyen (R1) - Stade Plabennecois (R1)
- FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) - US Concarneau (L3)
- US Perros-Louannec (R3) - Vannes OC (N2)
Les affiches du groupe B de la Coupe de France
- Metz ESAP (R3) - US Reipertswiller (R1)
- CSO Amnéville (R1) - AS Sundhoffen (R1)
- ASL Koetzingue (R1) - ASC Biesheim (N1)
- Racing Besançon (R1) - APM Metz FC (N2)
- AS Talange (R2) - Baume-les-Dames (R2)
- Strasbourg FCOSK 06 (R1) - US Oberlauterbach (R2)
- FC Metz (L2) - SR Saint-Dié Kellermann (R1)
- FC Sochaux-Montbéliard (L2) - CA Boulay (R1)
- AS Montigny-lès-Metz (R3) - CA Pontarlier (N2)
- FC Vesoul (N2) - FC Fleury 91 (L3)
Les affiches du groupe C de la Coupe de France
- US Vandœuvre (R2) - SAS Épinal (N1)
- Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3)
- Croix Football Iris Club (N2) - ES Thaon (N2)
- AS Violaines - Vermelles (R3)
- Chauny US (R3) - Le Pays du Valois US (N1)
- FCF La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes FC (L3)
- Tourcoing US (R1) - Stade de Reims (L2)
- Ô Charleville Prix AM (N2) - Marcq-en-Barœul Olympique (R1)
- AS Nancy-Lorraine (L2) - Béthune Stade (R1)
- AS Furiani-Agliani (N1) - ASP Nesle (R3)
Les affiches du groupe D de la Coupe de France
- Saint-Ouen-l'Aumône (N2) - US Boulogne CO (L2)
- AS Verson (R3) - Calais Racing Club (R1)
- Saint-Sottevillais Cheminots Club (R1) - US Football Fécamp (R2)
- USL Dunkerque (L2) - Quevilly-Rouen Métropole (L3)
- ASPTT Caen Football (N2) - Chambly Oise FC (N1)
- Le Touquet ACFC CO (R1) - US Avranches MSM (N1)
- Racing Club de France (N1) ou ES Trappes (R2) - FC Saint-Martin-Tatinghem (R3)
- US Montreuil-sur-Mer (R2) - Loon-Plage FC (R1)
- Pays de Saint-Omer US (R1) - AF Virois (N2)
- Choisy-au-Bac US (R2) - Stade Malherbe Caen (L3)
Les affiches du groupe E de la Coupe de France
- Val Yerres Crosne (R2) - Cosne UCS (R1)
- Bourges FC (N1) - CS Sedan Ardennes (R1)
- Paris 13 Atletico (L3) - Red Star FC (L2)
- Tremblay FC (R2) - Maisons-Alfort FC (R3)
- Dijon FCO (L2) - US Orléans Loiret Football (L3)
- FC de Montlouis (N1) - SC Massay (R3)
- AS Chatou (R1) - Ulis CO (R1)
- AS Contres (R2) - Linas-Montlhéry ESA (N2)
- Senlis USM (R2) Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1)
- ASPTT Dijon (N2) - IS/Selongey (N2)
Les affiches du groupe F de la Coupe de France
- Chambéry Savoie Football (R1) - Grenoble Foot 38 (L2)
- AC Seyssinet-Pariset (R1) - Nîmes Olympique (N1)
- FC Clairac Saint-Laurent (R2) - AS Puissalicon-Magalas (R3)
- Espoirs de la Vallée (R2) ou Le Grau-du-Roi (R1) - Riviera FC (N2)
- Montpellier HSC (L2) - FC Balagne (N2)
- Avenir Foot Lozère (R2) - Entente Crest-Aouste (R1)
- Montpellier Atlas Paillade (N2) - AS Cannes (L3)
- Le Puy-en-Velay FC (L3) - Diables Noirs de Combani (Mayotte)
- Rhône Crussol Foot 07 (R2) - Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)
- USM Endoume Catalans (R1) - SC Toulon (N1)
Les affiches du groupe G de la Coupe de France
- Versailles (L3) - Rodez (L2)
- FC 2 Rives 82 (R1) - Trélissac APFC (N2)
- RC Chambéry (R2) - UA Saint-Florent Chamois (R2)
- ES Boulazac (R1) - Les Genêts d'Anglet (N2)
- Balma SC (R1) - Castanet US (N2)
- Lourdes FC (R1) - Pau FC (L2)
- SAG Cestas (N2) - Aviron Bayonnais (N1)
- ESA Brive (R1) - Angoulême Charente FC (N1)
- FC Rochefort (R2) - Juventus Papus (R2)
- Stade Bordelais (R1) - Mazères-Uzos-Rontignon (R1)
Les affiches du groupe H de la Coupe de France
- Stade Castelbourgeois (R3) - Nantes
- St André St Macaire (R2) - FC Nueillaubiers (R1)
- FC Bressuire (R1) - Challans FC (N2)
- St-Sébastien-sur-Loire FC (R1) - La Baule-Pouliguen US (R1)
- Fontenay-le-Comte VF (N2) - Clermont Foot 63 (L2)
- CPB Bréquigny Rennes (R1) - Montluçon Football (R1)
- Saint-Philbert Grand Lieu (N2) - Vendée FC La Roche (L3)
- Châteaubriant Voltigeurs (N1) - Horizon Patho (Nouvelle-Calédonie)
- Le Poiré-sur-Vie VF (N1) - Vertou USSA (N2)
- ES Buxerolles (R1) - Sablé FC (N2)
Les affiches du groupe I de la Coupe de France
- GFA Rumilly-Vallières (N1) - AS Saint-Étienne (L2)
- Paray USC (R2) - FC Villefranche Beaujolais (L3)
- FC Riomois (R2) - Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier (N1)
- FC Chalon (N2) - Hauts Lyonnais (N1)
- Lyon-La Duchère (N1) - US Feurs (N2)
- FC Olympique de Firminy-Insersport (R1) -FC Annecy (L2)
- ES de Veauche (R3) - FC Saint-Paul-en-Jarez (R3)
- FC Cournon-d'Auvergne (R2) - Chassieu-Décines FC (R1)
- Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) - SO Pont-de-Chéruy-Chavanoz (R2)