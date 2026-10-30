Adieu San Siro, le Milan et l'Inter dévoilent les images de leur futur stade au design particulier et plus petit

Le nouveau stade des deux clubs milanais a été dévoilé jeudi 29 octobre.

Une page d'histoire se ferme pour les deux clubs milanais et le football de façon générale. L'Inter et l'AC Milan ont dévoilé ce jeudi les premières images de leur futur stade commun, baptisé Generali Stadium. Cette enceinte de 71 500 places doit voir le jour à Milan pour la saison 2031-2032. La présentation s'est tenue en grande pompe au château des Sforza, dans le centre-ville de Milan. Ce nouveau stade va accueillir moins de spectateurs, 71 500 , contre 75 000 actuellement au San Siro. Mais au-delà du football, l'enceinte abritera aussi des rencontres de rugby et de football américain, ainsi que des concerts. Le projet prévoit la destruction de la majeure partie de l'actuelle structure, construite en 1926.

Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future. Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city. @GENERALI https://t.co/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Le naming est cédé pour plusieurs années. Son nom, Generali Stadium, provient du groupe italien d'assurance qui sponsorise l'enceinte. Les droits de naming ont été cédés pour trois décennies, jusqu'en 2052, contre 650 millions d'euros. Ce financement s'ajoute aux 1,2 milliard d'euros que les deux clubs doivent investir dans le projet. Les travaux de construction doivent désormais débuter en 2028. Ce calendrier est rendu possible grâce au rachat par l'Inter et l'AC Milan du stade actuel ainsi que des parkings adjacents, pour un montant de 197 millions d'euros. Dans le détail, le futur stade sera composé de grandes arches en béton surmontées d'un large toit blanc semi-fermé au-dessus des tribunes. Ce design marque une rupture avec l'architecture du San Siro actuel.