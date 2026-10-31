Ballon d'or 2026 : le classement a-t-il fuité ? France Football va porter plainte après des paris suspects

Le Ballon d'or 2026 est au cœur de soupçons de fuite après des paris gagnants sur les cinq premiers du classement. Le groupe Amaury, propriétaire de France Football, annonce samedi 31 octobre qu'un dépôt de plainte est en cours.

Douze comptes ont misé sur le bon classement avant même sa révélation. Ces paris suspects autour de l'attribution du Ballon d'or 2026 ont conduit le groupe Amaury, propriétaire de France Football, à engager une démarche judiciaire, révèle Le Parisien samedi 31 octobre. Le groupe indique qu'un "dépôt de plainte est en cours" concernant de possibles divulgations des résultats et des paris frauduleux. À ce stade, l'existence d'une fuite n'est toutefois pas établie.

L'affaire concerne la plateforme de paris prédictifs Polymarket, interdite en France. Selon une analyse du média économique Upside, douze comptes créés pour l'occasion ont engagé au total 264 000 dollars avant la cérémonie. Leurs mises portaient sur l'ordre exact des cinq premiers : Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi. Ce classement, confirmé lors de la remise du trophée lundi soir à Londres, leur aurait permis d'engranger près de 200 000 dollars de gains.

Des paris jugés suspects par leur timing et leurs montants

Avoir correctement anticipé le classement ne suffit pas à démontrer que les parieurs disposaient d'informations confidentielles. Upside le souligne lui-même : "Avoir eu raison ne prouve donc pas une fuite à lui seul." Le média, qui avait donné l'alerte dès le 23 octobre, pointe surtout la précocité des mises, effectuées dès le 1er octobre, les sommes engagées et plusieurs mouvements d'argent jugés inhabituels.

Selon Upside, certains comptes se seraient notamment financés entre eux. Le média estime que ces opérations pourraient avoir servi à rendre l'origine des fonds plus difficile à retracer. Les investigations devront désormais déterminer si une ou plusieurs personnes ont eu accès au classement avant sa publication et l'ont utilisé pour parier.

France Football ouvre une enquête

Le groupe Amaury assure prendre ces soupçons au sérieux. "Des investigations sont en cours pour vérifier les faits et déterminer d'éventuelles responsabilités", indique-t-il dans un communiqué transmis au Parisien. Il rappelle également que le lauréat est désigné à l'issue d'un vote indépendant et présente l'intégrité du trophée comme une "priorité absolue".

La confidentialité du résultat avait déjà suscité des interrogations en 2024, lorsque le Real Madrid avait boycotté la cérémonie, convaincu que Vinicius ne remporterait pas le Ballon d'or. L'affaire actuelle porte toutefois sur une question différente : celle d'un éventuel accès anticipé au classement utilisé à des fins financières. Le dépôt de plainte annoncé doit désormais permettre de faire la lumière sur ces soupçons.